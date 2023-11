Boisko w Katowicach już po przebudowie

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 23 w Katowicach mają nowe boisko. Wartość zrealizowanych robót przekroczyła 2,3 mln zł.

Zakończyła się przebudowa wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 23 w Koszutce, podaje portal Katowice.eu. Jest to już kolejna inwestycja w Katowicach w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną dla mieszkańców. Wartość zrealizowanych robót przekroczyła 2,3 mln zł.

- W Katowicach mocno stawiamy na rozwój infrastruktury sportowej dla mieszkańców. W ostatnich latach uruchomiliśmy trzy miejski baseny oraz kompleks sportowy przy ul. Asnyka. Katowiczanie chętnie korzystają również z licznych obiektów przyszkolnych – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Kolejne boisko szkolne będzie wykorzystywane przed uczniów i przedszkolaków, a także mieszkańców Koszutki. Właśnie zakończyliśmy wartą ponad 2 mln zł modernizację wielofunkcyjnego boiska przy ul. Iłłakowiczówny – dodaje prezydent.

W ramach inwestycji boisko wielofunkcyjne zostało gruntownie przebudowane. Wymieniona została instalacja deszczowa i odwodnienie liniowe. Umocniono znajdującą się przy boisku skarpę oraz przebudowano prowadzące na boisko schody.

Na samej płycie boiska wydzielono: pełnowymiarowe boiska do gry w koszykówkę oraz siatkówkę/tenisa ziemnego z wykorzystaniem słupków umożliwiających zmianę wysokości siatki, dwa boiska do piłki ręcznej z możliwością korzystania jako jedno boisko do piłki nożnej, a także trzytorową bieżnię o długości 60 m oraz nabieg do skoków w dal. Boiska zostały wyposażone w elementy takie jak bramki, kosze itp. Wymienione zostały także piłkochwyty.

Umowa na realizację inwestycji zawarta z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym „Gawlik" Paweł Gawlik została podpisana we wrześniu ubiegłego roku. Zgodnie z jej zapisami prace miały się zakończyć w IV kwartale 2023 r. Całkowity koszt przebudowy boiska wraz zagospodarowaniem przylegającego terenu wyniósł ponad 2,3 mln zł. Powierzchnia terenu objętego inwestycją to 3,5 tys. mkw,, przy czym sama nawierzchnia poliuretanowa zajmuje 3,2 tys. mkw.