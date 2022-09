"Boję się reakcji". Oto, jak Robert Konieczny i Maciej Franta rozbudują kultowe Uzdrowisko "Ustroń"

Uzdrowisko "Ustroń" - kultowe dzieło wybitnych polskich architektów, Henryka Buszko, Aleksandra Franty oraz Tadeusza Szewczyka - zostanie rozbudowane. Właśnie poznaliśmy pierwsze projekty przygotowane przez Roberta Koniecznego, KWK Promes oraz Macieja Frantę, Franta Group.

W 2010 r. Grupa Polsko-Amerykańskie Klinika Serca (American Heart of Poland) zakupiła większościowy pakiet Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego "Ustroń". Od tamtej pory wszyscy czekali na wieść o ruchach Grupy. Na jesieni 2021 r. ogłoszono, że kultowe uzdrowisko zostanie rozbudowane.

- To właśnie tu, w Uzdrowisku Ustroń na Górnym Zawodziu 20 lat temu, wybitni profesorowie wpadli na pomysł założenia prywatnej klinik kardiologicznej. Raptem dziesięć lat później grupa American Heart of Poland stanęła przed wyzwaniem prywatyzacji uzdrowiska. Przyświecała jej myśl, że sieć leczenia kardiologicznego w różnych miejscach na mapie Polski będzie miała swoją kontynuację w Uzdrowisku Ustroń - powiedział w 2021 r. prezes zarządu American Heart of Poland Adam Szlachta. - Po dogłębnych analizach podjęliśmy decyzję o tym, by kontynuować dzieło wielkich architektów Ustronia. Dlatego grupa American Heart of Poland zdecydowała się na rozwój i modernizację kompleksu, zgodnie z historycznymi planami. Patrząc z perspektywy pacjentów, społeczeństwa, systemu opieki zdrowotnej uważam, że nie ma lepszego momentu na podjęcie takich kroków - dodał.