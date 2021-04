Bouygues Immobilier stawia na ekologię i well-being

Bouygues Immobilier Polska wprowadza kolejną inwestycję w Warszawie. Tym razem stawia przede wszystkim na prestiżową lokalizację oraz rozwiązania z zakresu ekologii i well-being.

REKLAMA

Aparté Mokotów powstanie przy ul. Polskiej, w zacisznej części Mokotowa. Pod względem architektonicznym inwestycja delikatnie wpisze się w okolicę. Niskie nowe budynki będą wysokością pasowały do sąsiednich. Zaprojektowano w nich 92 mieszkania. Większość z nich to lokale dwupokojowe (od 39 do 53 mkw.) oraz trzypokojowe (od 52 do 68 mkw.). W Aparté Mokotów do wyboru jest również 17 dużych, komfortowych mieszkań czteropokojowych o powierzchni od 84 do 115 mkw. Właściciele będą mieli do dyspozycji bardzo duże balkony – o powierzchni do 17 mkw. Na parterze zaplanowano ogródki o metrażu nawet do 224 mkw.

Standardem w projektach dewelopera stają się rozwiązania z zakresu ekologii i well-being. Nie zabraknie ich także w tej inwestycji. Na dachach zainstalowane zostaną panele fotowoltaiczne służące do zasilania części wspólnych. Nawierzchnia dachu będzie pokryta jasnym żwirem w celu zabezpieczenia przed nadmiernym nagrzewaniem budynku latem i zwiększenia trwałości izolacji wodoszczelnej. Na terenie inwestycji zamontowany zostanie system retencji wody opadowej, która będzie używana do podlewania terenów zielonych na osiedlu. Pozostała część wody opadowej będzie – w trosce o środowisko naturalne – odprowadzana do gruntu na obszarze inwestycji. Kolejnym ukłonem w stronę natury będą budki lęgowe dla ptaków oraz domki dla owadów pożytecznych, a także rodzime gatunki roślin, które zostaną posadzone na terenie inwestycji. Z kolei rozwiązania z zakresu well-being to: zadaszone stojaki na rowery, pomieszczenie na wózki oraz paczkomat do wyłącznej dyspozycji mieszkańców Aparté Mokotów.