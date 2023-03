Brama na cmentarz w Mińsku Mazowieckim hitem sieci

W ostatnich dniach w sieci dużo mówi się o bramie cmentarnej, która stanęła w Mińsku Mazowieckim. Wszystko przez symbole, które na niej widnieją - czaszki i napis "Memento mori".

W ostatnich dniach brama w Mińsku Mazowieckim jest na ustach wielu Polaków.

Na terenie cmentarza należącego do parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny postawiono nowe ogrodzenie bogate w symbolikę teoretycznie adekwatną do miejsca. Jednak czaszki ze skrzyżowanymi kościami i napis "Memento mori" nie przypadł do gustu mieszkańcom i ogólnopolskiej opinii publicznej.

W wyniku wielu zapytań mieszkańców zgłaszanych do Urzędu Miasta, na mediach społecznościowych urzędnicy opublikowali oświadczenie.

- W związku z pytaniami kierowanymi do urzędu, wyjaśniamy, że widoczna na zdjęciu brama NIE jest instalacją przy cmentarzu zarządzanym przez ZGK. Jest to brama zamontowana na terenie cmentarza parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim, którego zarządcą jest wspomniana parafia - napisano na Facebooku Miasto Mińsk Mazowiecki.

Nie jest wiadome, co stanie się z bramą w przyszłości.