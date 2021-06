Branża budowlana w duchu zmian. Projektanci 3D i eksperci od BIM na wagę złota

Nowe technologie, nowe stanowiska pracy i nowe kompetencje. Branżę budowlaną w ciągu 5 następnych lat czeka prawdziwa rewolucja – wynika z Raportu Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – branża budowlana.

Branża budowlana dynamicznie zmienia się pod wpływem nowych technologii m.in. proekologicznych i informatycznych. Konsekwencją tej ewolucji jest przewidywana w perspektywie 5 lat zmiana struktury zatrudnienia w branży budowlanej, polegająca na wzroście udziału nowych stanowisk tj.: projektantów wizualizacji 3D, inżynierów ds. BIM, specjalistów ds. ochrony środowiska oraz serwisantów maszyn nowej technologii.

W opinii przeszło połowy pracodawców, którzy wzięli udział w Branżowym Bilansie Kapitału Ludzkiego w branży budowlanej 2021, dzisiejsze wyzwania technologiczne w ciągu najbliższych pięciu lat wymuszą na pracownikach konieczność zwiększania kompetencji w zakresie technologii ekologicznych i energii odnawialnej (59 proc. ankietowanych) czy umiejętności obsługi nowoczesnych narzędzi modelowania BIM – Building Information Modelling (56 proc. ankietowanych).

Wyzwania kadrowe

Na zmiany będzie musiał zareagować cały rynek budowlany. Branża już od lat zmaga się z rosnącym niedoborem wykwalifikowanych kadr. W opinii pracodawców stoimy przed nie lada wyzwaniem edukacyjnym: szkoły branżowe i technika w zbyt małym stopniu uczą umiejętności praktycznych (46 proc. ankietowanych pracodawców). Brak oferty edukacyjnej jest uzupełniany aktualnie przez doraźne szkolenia producentów materiałów i maszyn budowlanych.

– Zmiany technologiczne w branży przekładają się na konieczność nabywania przez uczniów nowych kompetencji. Placówkom oświatowym brakuje jednak często środków niezbędnych do zakupu urządzeń stosowanych na nowoczesnym placu budowy. Ważne zatem by sam biznes, który jest zainteresowany dopływem przygotowanej kadry, współpracował ze szkołami i uczelniami, umożliwiając korzystanie z posiadanych technologii lub angażując się częściowo w szkolenia. Dzięki temu absolwenci zyskają kompetencje lepiej dopasowane do potrzeb rynku pracy – komentuje Robert Zakrzewski z Departamentu Analiz i Strategii PARP.