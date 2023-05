Branża budowlana wpadła w błędne koło

Materiały budowlane przestały gwałtownie rosnąć. Pojawia się coraz więcej spadków i większa presja cenowa ze strony firm, bo na rynku jest mniej zakontraktowanych inwestycji. To z kolei sprawia, że firmy nie muszą szukać dodatkowych fachowców, którzy zniknęli z rynku. – Branża wpadła w błędne koło, z którego trudno się wydostać – mówią eksperci ze Stowarzyszenia Wykonawców Elewacji i zapowiadają, że na zmianę sytuacji trzeba będzie jeszcze poczekać.

Ceny części materiałów budowlanych są niższe niż w kwietniu czy maju ubiegłego roku. Od początku tego roku w dół poszły ceny izolatorów. A przez mniejszą liczbę realizowanych budów spadły też ceny wełny mineralnej i nieznacznie styropianu. Problemów nie ma z dostawami, bo podaż góruje nad popytem.

Sytuacja na rynku budowlanym po pierwszym kwartale tego roku przypomina trudny status quo, z którego branża próbuje się wydostać. Z jednej strony mamy mniej zleceń niż w ciągu ostatniego roku, co sprawia, że firmy póki co nie szukają specjalistów, ale notują też mniejsze przychody. Z drugiej strony słabsza koniunktura oznacza spadek cen materiałów budowlanych. Na zmianę sytuacji trzeba poczekać przynajmniej do połowy roku – mówi Grzegorz Tymoszewski, prezes Stowarzyszenia Wykonawców Elewacji.