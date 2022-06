BREEAM dla Palio Office Park B

Palio Office Park B, drugi budynek biurowy projektu w Gdańsku na Młodym Mieście, otrzymał certyfikat BREEAM na poziomie Excellent.

Cavatina Holding właśnie uzyskał certyfikat BREEAM dla drugiego z budynków Palio Office Park.

Nowoczesny kompleks wielofunkcyjny jest pierwszą inwestycją dewelopera w Trójmieście.

Na terenie Stoczni Gdańskiej powstanie aż 8 budynków, w których łącznie znajdzie się niemal 90 tys. mkw. powierzchni.

Budynek B zapewnia 7,7 tys. mkw. GLA powierzchni. W ramach kompleksu najemcy korzystają już także z budynku A o powierzchni 16,6 tys. GLA.

Palio Office Park B uzyskał w procesie certyfikacji najwyższą notę za rozwiązania w zakresie gospodarki wodą. Wysoko został też oceniony między innymi za energooszczędność, wykorzystane materiały oraz zapewnianie zdrowych, sprzyjających dobremu samopoczuciu warunków.

- Ocena Excellent uzyskana w procesie certyfikacji BREEAM dla budynku Palio Office Park B to efekt naszej konsekwentnej polityki stosowanej przy projektowaniu i realizacji każdej z inwestycji Cavatina Holding. Na bieżąco weryfikujemy nowe rozwiązania i możliwości, aby stale podnosić jakość oferowanych obiektów. Odpowiedzialność za środowisko oraz działania prospołeczne i kulturotwórcze są elementem działania firmy w ramach strategii ESG. W przypadku kompleksu Palio, tworzymy nową jakość dla rewitalizowanych terenów Stoczni Gdańskiej, z zachowaniem szacunku dla historii i uprzedniej funkcji tego miejsca. Poza funkcją biurową w ramach kompleksu zadbamy o dostępność usług, m.in. kontenerową strefę gastronomiczną czy przestrzenie do rekreacji - mówi Tomasz Zydorek, Leasing Director, Cavatina Holding.

Celem Cavatiny jest stworzenie na postoczniowych terenach nowoczesnych przestrzeni do pracy i relaksu, które będą impulsem do dalszej zmiany funkcji tego terenu. Koncepcja tego kompleksu to z jednej strony umiejętne wpisanie się nowoczesnej architektury w zabytkową zabudowę, ale też i duży krok naprzód dla rozwijającego się Młodego Miasta.

Zespół architektów Cavatina Holding projektując kompleks wziął pod uwagę ścisłe wytyczne co do możliwości rewitalizacji tej dzielnicy. Deweloper aktywnie włącza się w wykreowanie Młodego Miasta na nowo pamiętając o przeszłości. Do każdego projektu Cavatina podchodzi bardzo indywidualnie, w pełni respektując lokalne uwarunkowania i dbając o unikalny charakter architektury dobrze korespondującej z otoczeniem.

Oprócz powierzchni biurowych w Palio Office Park znajdą się tu między innymi gastronomia, sklepy oraz tereny rekreacyjne. Metamorfozie miejsca sprzyja doskonała lokalizacja. Kompleks mieści się przy ul. Jana z Kolna – jednej z głównych arterii Gdańska. Ma bezpośredni dostęp do linii tramwajowej i SKM, a to zapewnia użytkownikom sprawną komunikację z każdą dzielnicą miasta i całym Trójmiastem. W ramach projektu odtworzony zostanie niemal kilometrowy odcinek ul. Malarzy. To tu powstaną wydzielone strefy różnego rodzaju usług i aktywności otwartych dla mieszkańców.

Poza certyfikacją BREEAM, w obliczu pandemii, Cavatina postanowiła zapewnić najemcom i użytkownikom swoich obiektów poczucie pełnego bezpieczeństwa wdrażając w swoich projektach biurowych rozwiązania spełniające wymogi najnowszego standardu International Building Institute – WELL Health-Safety Rating. Certyfikat ten przyznawany jest powierzchniom biurowym, które zapewniają minimalizację ryzyka przenoszenia chorób, a także tworzenie bezpiecznych, sprzyjających dobremu zdrowiu miejsc pracy.