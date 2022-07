BREEAM Outstanding dla Global Office Park A w Katowicach

104-metrowe wieże biurowe Global Office Park górujące nad centrum Katowic spełniły wymogi międzynarodowej certyfikacji BREEAM na poziomie Outstanding.

Zlokalizowane przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Dąbrówki dwie 25-piętrowe wieże biurowe Global Office Park oferują firmom rozwijającym się na katowickim rynku 55,2 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej.

Zastosowane materiały i zaawansowane rozwiązania pozwoliły Cavatina Holding uzyskać certyfikat BREEAM dla tych obiektów na poziomie Outstanding.

Maksymalne noty w certyfikacji BREEAM wieże uzyskały w kategorii gospodarowania i oszczędzania wody oraz w kategorii dot. ekologii i wykorzystania przestrzeni. Bardzo wysokie oceny inwestycja Cavatina Holding dostała także za wykorzystane materiały oraz energooszczędność rozwiązań.



- Przykładamy największą wagę do tego, aby użytkownikom naszych obiektów zapewnić wygodne i zdrowe środowisko pracy czy rekreacji, realizując przy tym politykę ograniczania wpływu nieruchomości na środowisko naturalne. Global Office Park to nie tylko niezwykle nowoczesny, dobrze zaprojektowany obiekt biurowy. To przede wszystkim otwarty na miasto, wzbogacający jego infrastrukturę kompleks mixed-use wpierający przemiany zachodzące w centrum Katowic. Teraz jego jakość potwierdza dodatkowo uzyskany certyfikat BREEAM na poziomie Outstanding. Jesteśmy na etapie, w którym firmy takie, jak ING Tech, UPC, Hyland i wiele innych już korzystają, albo wkrótce będą korzystać ze swoich nowych biur i w praktyce poznają zalety naszej inwestycji - mówi Tomasz Zydorek, Leasing Director w Cavatina Holding.

Aktualny stopień najmu obu imponujących budynków oraz części usługowo-handlowej to 70 proc.

Global Office Park to wielofunkcyjny zespół budynków składający się z części biurowej, usługowej i mieszkalnej. Biura, oprócz dwóch 25-piętrowych wież, zajmują także oddany już do użytku i w pełni wynajęty, najmniejszy w kompleksie budynek C. W trzeciej wieży powstanie 670 mieszkań od Resi Capital. Podstawą wszystkich trzech wieżowców jest 5-kondygnacyjne podium z miejscem dla gastronomii, punktami usługowymi i sklepami. Mieszkańcy oraz najemcy kompleksu zyskają dostęp do stref zieleni i relaksu stworzonych na tarasach zajmujących 2,3 tys. mkw. powierzchni.