Browary Warszawskie okrzyknięte najlepszą miejską rewitalizacją na świecie

Echo Investment otrzymał prestiżową nagrodę MAPIC Awards 2022 w kategorii Best Urban Regeneration za Browary Warszawskie. To flagowy projekt "destination" dewelopera. Za projekt rewitalizacji odpowiada pracownia JEMS Architekci.

Tu, gdzie przed laty warzono najbardziej znane w kraju piwo, powstało świetnie zaprojektowane miejsce, w którym współgrają architektura historyczna i nowoczesna, przestrzenie prywatne i publiczne, zieleń i zabudowania.

Koncept rewitalizacji, integrację z miastem, zastosowane rozwiązania ekologiczne i wprowadzone w Browarach Warszawskich innowacje doceniło międzynarodowe Jury MAPIC Awards. Nagrody przyznawane są podczas targów nieruchomości handlowych MAPIC w Cannes – wydarzenia, które należy do największych i najbardziej prestiżowych tego typu na świecie. W tym roku Browary Warszawskie były jedynym polskim projektem nominowanym w konkursie, a w swojej kategorii rywalizowały z inwestycjami z Francji i Hiszpanii.

Potwierdzeniem najwyższej klasy polskiej architektury jest fakt, że rodzime projekty coraz częściej otrzymują najważniejsze wyróżnienia w międzynarodowych konkursach. Już w 2011 r. nagrodę na MAPIC Awards otrzymała Galeria Echo w Kielcach, w kolejnych latach sukces odniosły dwa polskie projekty w konkursie MIPIM Awards: w 2020 r. łódzkie Monopolis, a w 2021 warszawska Elektrownia Powiśle. Rok 2022 należał do Browarów, które znalazły się wśród finalistów obu konkursów.

– Jesteśmy dumni, że Browary Warszawskie zostały dostrzeżone na arenie międzynarodowej. To potwierdzenie, że nasza idea tworzenia "destinations" – dużych, miastotwórczych projektów, które wpisują się w potrzeby miast i je uzupełniają, wpisuje się w światowe trendy urbanistyczne i społeczne. Browary Warszawskie są idealnym przykładem podejścia Echo Investment do odpowiedzialnego planowania i budowania przemyślanych miejskich kwartałów. Ta nagroda to dla nas dowód na to, że Browary stanowią nową wizytówkę stolicy – mówi Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment.