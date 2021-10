Browary Warszawskie rozświetlą się neonem

Dokładnie w 95. rocznicę rozbłyśnięcia pierwszego neonu w Warszawie, Browary Warszawskie oddają stolicy neon przy ul. Haberbuscha i Schielego. Data i miejsce nie są przypadkowe ponieważ, pierwszy stołeczny neon, który warszawiacy podziwiali w 1926 roku reklamował piwo Porter z browaru "Haberbusch i Schiele". Kolejna odsłona świetlnego napisu, to charakterystyczne już dla Browarów Warszawskich hasło – „Tu dzieje się miasto”.

Od początku roku Browary Warszawskie zdołały udowodnić, że to właśnie na Woli dzieje się miasto! Wszystko za sprawą tętniącego tutaj życia i wielu atrakcji, które czekają za rogiem na wszystkich odwiedzających to miejsce. Wystarczy przypomnieć schody Dawida Ryskiego, które skradły serca nie tylko warszawiaków, ale wszystkich, którzy kochają sztukę w takim wydaniu. Ilustrator, w niesztampowy sposób zobrazował wielość możliwości i atrakcji, które czekają na wszystkich gości. Ogromna grafika, która nie ustępuje rozmiarami warszawskim muralom (liczy sobie aż 50 metrów kwadratowych) przykuwa wzrok, napełnia pozytywną energią i sprawia, że nie da się przejść obok nich obojętnie. Co mogą potwierdzić wszystkie instagramowe relacje i sesje zdjęciowe.

Teraz czas na neon, który jest dopełnieniem wszystkich otwarć. A jest ich ostatnio tutaj tylko więcej i więcej. Co stoi za sukcesem Browarów Warszawskich? Świetna lokalizacja, wyjątkowa architektura, różnorodne i przede wszystkim pełne gości restauracje, kawiarnie i delikatesy! Warto pamiętać, że przez wiele ostatnich lat ten najbardziej przytulony do Śródmieścia Północnego fragment stołecznej Woli był obszarem niemal całkiem zapomnianym przez warszawiaków. Teraz jest zupełnie odwrotnie - historia stworzonych współczesnych Browarów Warszawskich pisze się na nowo!

Jak odnaleźć neon „Tu dzieje się miasto”? Należy kierować się od ulicy Grzybowskiej wprost do ulicy Haberbuscha i Schielego. To właśnie tutaj w samym centrum uwagę przykuje ogromny neon, który zachwyci gości i stanie się tłem do wielu zdjęć. Ale to nie koniec! Witryny restauracji na terenie Browarów Warszawskich obfitują w oryginalne neonowe nazwy swoich konceptów. Wśród nich znalazła się m.in. syrenka warszawska, która jest logiem Browaru Warszawskiego. Wszystko po to, aby uhonorować miejsce, historię, estetykę i nowoczesny design.