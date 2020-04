Browary Warszawskie spod kreski JEMS Architekci. Kolejny fragment już gotowy!

Zakończyły się prace przy budowie Biur przy Willi - najwyższego budynku komercyjnego w Browarach Warszawskich. Od początku architekci z pracowni JEMS stawiali na rozwiązania przyjazne dla środowiska. Biurowiec jest kolejnym ukończonym fragmentem miastotwórczej inwestycji Echo Investment, która połączy funkcję mieszkaniową, biurową oraz handlowo-rozrywkową. Kolejne nowe budynki pną się w górę.

REKLAMA

Browary Warszawskie coraz mocniej wpisują się w krajobraz warszawskiej Woli. Warto przypomnieć, że na blisko 4,5 hektarowej działce w kwartale ulic Grzybowska, Krochmalna, Wronia i Chłodna, Echo Investment tworzy wielofunkcyjną inwestycję, która dostarczy mieszkańcom, pracownikom biur, gościom i turystom blisko 100 tys. mkw. angażującej, miejskiej przestrzeni.

Biura w Browarach Warszawskich stanowią ponad 50 proc. powierzchni tego zrewitalizowanego kwartału na mapie Warszawy. W grudniu 2018 roku Echo Investment oddało do użytkowania Biura przy Bramie.

- Za nami wiele świetnych momentów, dzięki którym Browary Warszawskie zaczynają żyć w mieście. Z sukcesem ukończyliśmy i sprzedaliśmy pierwszy biurowiec Biura przy Bramie. Właściciele Apartamentów przy Krochmalnej cieszą się swoimi mieszkaniami. Zrewitalizowaliśmy zabytkowy budynek Willi Schielego. Możemy się pochwalić kolejnym sukcesem. Dziewięć miesięcy od symbolicznej wiechy, świętujemy ukończenie kolejnego biurowego fragmentu inwestycji. W trosce o naszych pracowników wprowadziliśmy podwyższone standardy BHP oraz szereg procedur, które pozwoliły nam bezpiecznie i zgodnie z harmonogramem ukończyć budowę drugiego biurowca w Browarach Warszawskich. W kwietniu Biura przy Willi otrzymały pozwolenie na użytkowanie. To ważny moment dla całego projektu - mówi Michał Gerwat, dyrektor projektu Browary Warszawskie.

Biura przy Willi to 55 metrowy budynek o łącznej powierzchni ponad 16 tys. mkw. To tutaj wkrótce jako pierwsi rozpoczną pracę najemcy globalnej sieci biur co-workingowych WeWork. Budynek wyróżnia całkowicie przeszklona elewacja, w której niczym w lustrze odbijają się okoliczne budynki. Dodatkowo na całej powierzchni zastosowano wielkoprzestrzenną, porządkującą „kratę”, którą tworzą ciemne, aluminiowe profile fasadowe. Załamania bryły, podcienia wejściowe oraz witryny podkreśla miedziana okładzina w kolorze piwnego słodu. Tego rodzaju stop miedzi na elewacji jest bardzo rzadko wykorzystywany w Polsce.

Biura przy Willi, wspólnie z ukończonym budynkiem Biur przy Bramie oraz pierwszym miejskim placem otwierają i zapraszają do serca całej inwestycji – historycznych Piwnic dawnej Leżakowni oraz Rynku Warzelni. Wschodnia ściana biurowca stanowi pierzeję nowopowstającej ulicy Haberbuscha i Schielego.

Nowoczesne i zdrowe miejsce do pracy

Biura przy Willi zapewnią wszystkim pracownikom wygodę i bezpieczeństwo. W budynku zastosowano najnowocześniejsze rozwiązania, w tym m.in. strefowe oświetlenie, odpowiednią temperaturę pomieszczeń czy dobrej jakości wodę i powietrze. Ponadto, w garażu znajdują się stojaki rowerowe, szafki oraz szafy suszące ubrania, a także dwie stacje do ładowania samochodów elektrycznych. Najemcy biurowi mają także do dyspozycji zielone tarasy, zlokalizowane na najwyższych kondygnacjach. Specjalne podłoże pozwala na zasadzenie i pielęgnowanie różnych gatunków bylin, traw i ziół. Tego typu zielone dachy zachęcają ptaki do zakładania gniazd oraz są atrakcyjnym miejscem dla pszczół, motyli i owadów, co przyczynia się do zwiększenia miejskiej bioróżnorodności. Od początku architekci z pracowni JEMS stawiali na rozwiązania przyjazne dla środowiska, dlatego już na etapie projektowania biurowiec otrzymał certyfikat BREEAM na poziomie Excellent.