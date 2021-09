Browary Warszawskie w zielonej oprawie

W centrum Warszawy tysiące roślin: drzew, krzewów, bylin i łąki kwietne –cieszy już oczy odwiedzających Browary Warszawskie.

Przestrzeń zieloną i małą architekturę dla inwestycji łączącej funkcje mieszkalną, biurową oraz restauracyjno-usługową zrealizowała Ogrodownia.

Projekt zewnętrzny autorstwa Jems Architekci i RS Architektura Krajobrazu zakładał posadzenie 5 tys. krzewów, ok. 20 tys. bylin tworzących łąki kwietne na kilku tysiącach metrów kwadratowych. Na terenie inwestycji umieszczono ok. 100 drzew o wysokości sięgającej aż 15 metrów – do ich posadzenia wykorzystano dźwigi. Do dodatkowych nasadzeń wykorzystano również miejsce w donicach z betonu architektonicznego. Wyjątkowe dla Browarów Warszawskich są zagłębione place miejskie, znajdujące się na poziomie kondygnacji -1,5 – zagospodarowano je jako otoczenie zabytkowych piwnic dawnych browarów, przekształconych obecnie w powierzchnie restauracyjne. Ogromne wrażenie robi łąka kwietna, która w okresie letnim odwiedzana jest przez motyle, pszczoły i inne owady. Dopełnieniem są liczne domki dla owadów oraz karmniki i poidełka dla ptaków.

– Realizacja tak wymagających projektów jest zawsze dużym wyzwaniem. Przestrzeń miejska musi być nie tylko piękna, ale i funkcjonalna, wiążą się z nią też dodatkowe wymagania. Do części prac musieliśmy użyć dźwigów. Bez nich nie udałoby się posadzić tak wysokich drzew, które nie tylko robią ogromne wrażenie, ale także dadzą cień w czasie upałów. Efekt jest jednak dla nas największą nagrodą i źródłem satysfakcji. Szczególnie cieszy, że nasza praca nie pozostaje niezauważona przez gości Browarów – mówi Agnieszka Duc z Ogrodowni.

Ogrodownia zajmuje się inwestycjami mieszkaniowymi, publicznymi i komercyjnymi we współpracy z wieloma renomowanymi firmami architektonicznymi i wykonawczymi. Stworzenie projektu i wykonanie architektury zieleni, powierzyło Ogrodowni wiele firm i instytucji, które postawiły na kreatywność i jednocześnie niezawodny profesjonalizm firmy.