Browary Warszawskie z jedynym w swoim rodzaju Food Hallem. To koncepcja rodziny Likus i NOKE Architects

Na powierzchni 1,5 tys. mkw. Browarów Warszawskich powstaną eleganckie strefy restauracyjno-barowe. Za konceptem stoi Aleksander Likus, zaś wizja architektoniczna powstała w pracowni NOKE Architects.

Autorem konceptu Food Hall Browary jest Aleksander Likus wraz ze wspólnikami, przedstawiciel młodego pokolenia rodziny Likusów, znanych ze spektakularnych konceptów hotelarskich i gastronomicznych.

Całość obiektu to 12 konceptów gastronomicznych. Wśród nich m.in. nowy koncept Alona Thana pod nazwą The Sushi, Dziurka Od Klucza z dwoma nowymi konceptami – OCTO Pasta Pizza i a’Panu occo?! oraz Silk & Spicy.

NOKE Architects to zespół młodych projektantów tworzącym koncepcje m.in. hoteli, domów czy wnętrz biurowych.

Już wkrótce pierwszych gości powita Food Hall Browary, mieszczący się w dawnej Leżakowni Browaru Haberbuscha i Schielego. Autorem konceptu jest Aleksander Likus wraz ze wspólnikami, przedstawiciel młodego pokolenia rodziny Likusów – znanych ze spektakularnych rewitalizacji oraz zwracających uwagę konceptów hotelarskich i gastronomicznych.

– Już od samego początku oczywistym było, że nie można marnować potencjału efektownej przestrzeni piwnic więc zależało nam na stworzeniu przestrzeni, w której historia, kultura, artyzm i gastronomia wzajemnie się przenikają. Będzie to miejsce o wysokim standardzie, zapewniające niezapomniane doświadczenia kulinarne. Ogromną wagę przywiązujemy do efektu wizualnego przygotowanej przestrzeni, dobrze wyselekcjonowanej muzyki i obcowania ze sztuką. Miejsce to będzie idealnie przystosowane do grupowych spotkań ze względu na duże strefy gastronomiczne i szeroką ofertę różnorodnych dań, w której każdy znajdzie coś dla siebie. Wraz z architektami z NOKE Architects udało się wypracować wizję przestrzeni, która ukazuje historyczne fundamenty w nowoczesnej formie – mówi Aleksander Likus.

Food Hall Browary, to przede wszystkim spektakularna przestrzeń sklepień kolebkowych z oryginalną odrestaurowaną cegłą z XIX wieku, kiedy powstawał Browar Haberbuscha i Schielego. Współczesna odsłona dawnych „piwnic czasu” będzie miejscem spotkań towarzyskich, nie tylko do delektowania się doskonałą kuchnią i koktajlami, ale także do spędzania wolnego czasu. Będzie to miejsce odkrywania smaków inspirowane historią i sztuką. Bo to właśnie tutaj historia, sztuka i gastronomia przecinają się tworząc wyjątkową aurę i niezapomniane doświadczenia. Całość obiektu to 12 konceptów gastronomicznych. Wszystkie restauracje zostały dobrane tak, aby każdy mógł znaleźć dla siebie odpowiedni rodzaj kuchni. Wśród nich m.in. nowy koncept Alona Thana pod nazwą The Sushi, Dziurka Od Klucza z dwoma nowymi konceptami – OCTO Pasta Pizza i a’Panu occo?! oraz Silk & Spicy.