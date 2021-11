Browary Warszawskie z kolorowym insta-akcentem

Schody prowadzące na Plac przy Leżakowni to jedno z najbardziej kolorowych miejsc w całych Browarach Warszawskich, ale także jeden z popularniejszych spotów do zdjęć w mediach społecznościowych. To właśnie, one stały się płótnem dla utalentowanych polskich ilustratorów, którzy w wyjątkowy sposób ukazują Browary i charakterystyczne dla nich punkty! Pierwsza odsłona popularnych schodów należy do Dawida Ryskiego, który, zaprezentował charakter nowego miejsca w bardzo kolorowy i przyciągający dla oka sposób! Kolejne artystyczne wyzwanie podjął ilustrator - Michał Loba, który w charakterystycznym dla siebie klimacie uchwycił w projekcie wszystko, co czeka na gości w browarowych progach.

Popularność Browarów Warszawskich wynika z różnorodności miejsc, które czekają na każdego gościa. Można tu przyjść na lunch, nieśpieszny obiad, elegancką kolację bądź spędzić wieczór z przyjaciółmi przy świeżo uwarzonym piwie, Dodatkowo można zadbać o swój wygląd i formę czy też potańczyć, posłuchać muzyki na żywo i podziwiać historyczną architekturę Warszawy idealnie wkomponowaną w nowoczesne budownictwo w towarzystwie czworonożnego przyjaciela. I właśnie tym motywem w swoim wyjątkowym projekcie kierował się Michał Loba.

Artysta, specjalizuje się przede wszystkim w miniaturowych formach. Uproszczone formy i minimalistyczna paleta barw to wyznaczniki jego stylu. Unikatowy styl Michała Loby został doceniony przez Maison Kitsune. Marka zaproponowała artyście zorganizowanie wystawy w ich przestrzeni wystawienniczej na Manhattanie.

W Browarach Warszawskich przede wszystkim urzekła mnie spójność i dbałość o detale w całej koncepcji. Pięknie zaprojektowane wnętrza i otwarta przestrzeń, w której łatwo można znaleźć miejsce dla siebie. Ta otwarta koncepcja stała się inspiracja dla mojego projektu. Miejsce gdzie można przyjść z psem, napić się kawy, zjeść, potańczyć, wypić piwo, czy kupić choinkę na święta. – Michal Loba.

22-go listopada kolejna wyjątkowa odsłona schodów została oddana w ręce i aparaty mieszkańców Warszawy. Grafika Loby zachwyca i sprawia, że chce się tutaj spędzać wolny czas oraz odkrywać kolejne karty Browarów. Schody prowadzące na Plac przy Leżakowni stały się jednym z najbardziej kolorowych i charakterystycznych miejsc w Warszawie. To właśnie tutaj powstaje coraz więcej zdjęć i relacji z wizyt na Warszawskiej Woli. Nie od dziś wiadomo, że innowacyjne pomysły wzbudzają zainteresowanie, dlatego charakterystyczne dla Browarów już schody, są na liście niejednego turysty czy mieszkańca Warszawy!

Browary Warszawskie to bez wątpienia najgorętsze miejsce na Woli. Miejsca i ludzie, którzy za nimi stoją, napełniają tę okolicę wyjątkową energią i radością życia. Browary współtworzą nowy charakter dzielnicy – dynamiczny, pozbawiony kompleksów, wielkomiejski i przyjazny otoczeniu.