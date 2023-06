Browary Wrocławskie: tak SRDK Studio połączyło nowe trendy z historyczną zabudową

SRDK Architekci Studio Śródka stoją za wielofunkcyjną przestrzenią na poprzemysłowym terenie w centrum Wrocławia, Browary Wrocławskie. Teraz opowiadają o założeniach projektu i procesie projektowym.

Browary Wrocławskie zajmują kilka hektarów w centrum miasta. Przez lata był to teren niedostępny dla mieszkańców ze względu na działający tu przemysł.

W wielofunkcyjnej przestrzeni zaprojektowanej przez architektów z pracowni SRDK Architekci Studio Śródka łączy się historia i nowoczesne trendy w projektowaniu.

W opracowanym przez miejskich urbanistów planie miejscowym na skraju terenu Browarów Wrocławskich przewidziano urbanistyczną dominantę w postaci wysokiego budynku.

Projektanci zaimplementowali historyczne artefakty w nowych funkcjach; zachowane fragmenty dawnych urządzeń i konstrukcji wykorzystano w elementach małej architektury i wyposażenia ogólnodostępnych wnętrz.

Wojciech Krassowski, SRDK Architekci Studio Śródka: "Naszym założeniem było stworzenie kompleksu, który będzie nie tylko osiedlem mieszkalnym i miejscem pracy, ale również przestrzenią odpoczynku i kulturalnym sercem okolicy."

Nowe budynki nawiązują do XIX-wiecznej architektury przemysłowej, proj. SRDK Architekci Studio Środka, fot. mat. SRDK Architekci Studio Środka

Niedostępna część miasta oddana mieszkańcom

Browary Wrocławskie zajmują kilka hektarów w centrum miasta. Przez lata był to teren niedostępny dla mieszkańców ze względu na działający tu przemysł. Zrewitalizowane Browary kontynuują historyczny ciąg komunikacyjny miasta od strony Rynku do głównego placu założenia, po odzyskaną dla rekreacji rzekę i nabrzeże. Przestrzeń o postindustrialnym charakterze uzupełnia tkankę miasta, korzystając z istniejącej infrastruktury.

Symboliczna brama do centrum Wrocławia

W opracowanym przez miejskich urbanistów planie miejscowym na skraju terenu Browarów Wrocławskich przewidziano urbanistyczną dominantę w postaci budynku wysokiego, który wraz z analogiczną dominantą przewidzianą po drugiej stronie ul. Jedności Narodowej, stworzą symboliczną bramę do centrum Wrocławia. To nawiązanie do historycznego znaczenia dzisiejszej ulicy Jedności Narodowej, przy której znajdował się jeden z głównych wjazdów do miasta.

Projektując tak duży obiekt, mieliśmy na uwadze przede wszystkim to, by był integralną częścią kompleksu i nie naruszał widoczności budynków zabytkowych od strony ulicy Jedności Narodowej. Dzięki ukształtowaniu zabudowy, a także zastosowaniu odpowiednich materiałów oraz detali udało się osiągnąć ten efekt – mówi architekt Wojciech Krassowski z SRDK Studio Projekt.

Browary Wrocławskie - dominanty wysokościowe w postaci komina i apartamentowca, proj. SRDK Architekci Studio Środka, fot. mat. SRDK Architekci Studio Środka

Przez wzgląd na historyczną funkcję istniejącej zabudowy projektowane budynki nawiązują do dziewiętnastowiecznej architektury industrialnej. W przypadku wieżowca zdecydowaliśmy się na wykorzystanie form charakterystycznych dla współczesnych obiektów przemysłowych. Jednak nadrzędnym celem projektantów było stworzenie atrakcyjnego tła dla wyeksponowania architektonicznych walorów zabytkowych budynków – dodaje.

Historyczne artefakty w nowych rolach

Konstrukcje dla pnączy chmielu wykonano z oryginalnych żeliwnych słupów i kratownic. proj. SRDK Architekci Studio Środka, fot. mat. SRDK Architekci Studio Środka

Projektanci zaimplementowali historyczne artefakty w nowych funkcjach. Do rangi symboli wyniesiono elementy starego browaru – konstrukcje dla pnączy chmielu wykonane z oryginalnych żeliwnych słupów i kratownic, ceglany komin ze stylizowanym neonem czy potężne wiatrownice na dachu jednego z budynków. Zachowane fragmenty dawnych urządzeń i konstrukcji wykorzystano również w elementach małej architektury i wyposażenia ogólnodostępnych wnętrz.

Wrocławski waterfront

Osiemnastokondygnacyjny apartamentowiec, z imponującym widokiem sięgającym od Wzgórz Trzebnickich po Ślężę, rozpoczyna ciąg waterfrontowej zabudowy. Przejście pod budynkiem w kierunku rzeki wyznacza główną oś urbanistyczną osiedla. Dziedziniec budynku otwiera się na rzekę i schodzi na nabrzeże układem schodów i tarasów zachęcających do odpoczynku.

Naszym założeniem było stworzenie kompleksu, który będzie nie tylko osiedlem mieszkalnym i miejscem pracy, ale również przestrzenią odpoczynku i kulturalnym sercem okolicy. Zaprojektowaliśmy plenerowe kino, place czy zejście na promenadę. Teraz wszystko w rękach lokalnej społeczności – komentuje Wojciech Krassowski.

Wieżowiec z metalowymi żebrami i cięgnami na elewacji otwiera ciąg zabudowy waterfrontowej, proj. SRDK Architekci Studio Środka, fot. mat. SRDK Architekci Studio Środka

Browary Wrocławskie zostały wyróżnione główną nagrodą Dolnośląska Budowa Roku 2020 w kategorii „Budownictwo mieszkaniowe Wrocławia”. Za projekt odpowiada zespół SRDK Architekci Studio Śródka. Pracownia działa nieprzerwanie od 1986 roku, a w jej portfolio znajduje się ponad sto projektów, w tym m.in.: City Forum, Piekarnia Wrocław czy Olimpia Port.