Brutalistyczna bryła, której budowa trwała niemal 20 lat. Kiedyś był tu Dom Gościnny UJ, dziś rządzi Forest Hotel

Najpierw Dom Gościnny Uniwersytetu Jagielońskiego, potem Hotel Wolski, dziś Forest Hotel. Brutalistyczny gmach autorstwa Tomasza Mańkowskiego i Dariusza Kozłowskiego położony w sercu krakowskiego Lasu Wolskiego od zawsze miał za zadanie przyjmować gości. Z Rafałem Rosiejakiem, dyrektorem generalnym ZR Hotele porozmawialiśmy o rebrandingu, wyjątkowości i niezwykłej architekturze tego obiektu.

Projekt Kolegium Polonijnego autorstwa Tomasza Mańkowskiego i Dariusza Kozłowskiego zaczął powstawać już w 1973 roku. Trzy lata później, w 1976 roku, rozpoczęto budowę obiektu utrzymanego w stylistyce modnego wówczas brutalizmu. Budowę gmachu ukończono w 1991 roku.

Przez lata w obiekcie mieścił się Hotel Wolski należący do grupy ZR Hotele.

W lutym 2022 r. obiekt zmienił tożsamość swojej marki i przeobraził się w Forest Hotel.

Dlaczego Hotel Wolski zmienił się w Hotel Forest? Skąd decyzja o rebrandingu?

Rafał Rosiejak, dyrektor generalny ZR Hotele: W lutym 2022 roku Hotel Wolski, należący do grupy ZR Hotele, zmienił tożsamość swojej marki, przeobrażając się w Forest Hotel. Nowa myśl przewodnia zarówno strategii marketingowej, jak i całego brandingu opiera się na idei wypoczynku w hotelu, który mieści się w sercu Lasu Wolskiego.

Decyzja o rebrandingu podyktowana była podniesieniem standardu obiektu oraz jednocześnie odczarowania związków, które nasuwały się z Hotelem Wolskim, głównie w środowisku akademickim, przez jego wieloletnie związanie z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie.

Pierwszy etap rebrandingu polegał przede wszystkim na wizualnej zmianie oraz znaczącej modyfikacji komunikacji wizerunkowej marki - jako destynacji, w której spędza się czas. Szczególnie, że nazwa jest wielowymiarowa - "forest", ale też "for rest". Miejsce wyciszenia, ukojenia i relaksu przy akompaniamencie porannego koncertu ptaków wśród zieleni z ulubioną książką czy lampką wina.

Co nowego wnosi marka na rynek hotelarski? Czym się wyróżnia?

Forest Hotel to nie jedynie miejsce, w którym się nocuje, to lokalizacja wprost wymarzona na chwilę relaksu dla odzyskania wewnętrznej harmonii. Strategiczne położenie na Wzgórzu Zamkowym wśród drzew w sercu Lasu Wolskiego jest ogromnym plusem. Jednocześnie obiekt zlokalizowany jest jedynie 5 km od ścisłego centrum miasta, dzięki czemu do najciekawszych atrakcji Krakowa mamy zaledwie 10 min jazdy samochodem.

Na Wzgórzu Zamkowym, tylko 150 m od naszego hotelu znajdują się historyczne obiekty, w tym Zamek w Przegorzałach oraz zabytkowa Baszta, które razem z Forest Hotel tworzą swoisty kompleks.

Dodatkowym atutem jest niesamowita architektura. Modernistyczna bryła, utrzymana w stylu brutalistycznym, w otoczeniu lasu. Mocny wizerunek łagodzą jednak kojące odgłosy natury: codzienny koncert ptaków słyszalny z balkonu.

Dla kogo jest to hotel?

Kierujemy swoją ofertę tak naprawdę do wszystkich tych, którzy szukają oryginalnego, różniącego się od standardowych budynków hotelowych miejsca na odpoczynek, ale jednocześnie nie chcą rezygnować z najciekawszych, krakowskich atrakcji.

Z uwagi na atrakcje jakie hotel oferuje dla najmłodszych, w tym pokój zabaw - małpi gaj, oferta hotelu Forest skierowana jest do rodzin z dziećmi. Jesteśmy przyjaźni zwierzętom, dlatego wszyscy posiadacze czworonogów są u nas mile widziani.

Co więcej, wszyscy miłośnicy unikatowej architektury oraz koneserzy sztuki nie będą zawiedzeni przekraczając próg hotelu, ponieważ eksponaty współczesnych twórców odnaleźć można niemal na każdym kroku.

Sąsiedztwo licznych tras rowerowych oraz ścieżek spacerowych jest niekwestionowanym atutem dla pasjonatów oraz amatorów sportu.

Iloma pokojami i jakimi udogodnieniami dysponuje?

Forest Hotel dysponuje 80 komfortowymi pokojami typu Superior oraz 3 pokojami typu studio, z czego obecnie 55 przeszło gruntowną modernizację.

Ponadto w hotelu znajduję się nowo otwarta strefa wellness z widokiem na las, w której zrelaksować można się w saunie suchej bądź infrared lub też zażyć potężnej dawki jodu w tężni solnej.

W jaki sposób oryginalna bryła dawnego Domu Gościnnego Uniwersytetu Jagiellońskiego nawiązuje dialog z funkcją budynku?

Jest to niezwykły budynek znajdujący się w sercu Lasu Wolskiego w duchu późnego modernizmu i brutalizmu. To sztandarowy przykład umiejętnego połączenia na pozór dwóch przeciwstawnych form, za którym stoją architekci z Politechniki Krakowskiej.

To prawda, przez lata dawny Hotel Wolski był Domem Gościnnym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Chcieliśmy nadać mu nową tożsamość, stąd stąd też decyzja o działaniach rebrandingowych.

Forest Hotel przechodzi ciągle gruntowną modernizację. Całość obiektu jest sukcesywnie remontowana.

Sopocka pracownia Ideograf odpowiada za odnowione wnętrza obiektu. Na co zdecydowano się w wystroju, jakie rozwiązania, jakiego rodzaju design?

Efekt surowości zostaje przełamany ciekawą kolorystyką i materiałami, industrialno-loftowe pokoje, minimalizm i proste formy to atrybuty naszego hotelu.

W przestrzeni obiektu zostały użyte naturalne materiały - drewno oraz kamień. Projekt zakładał przede wszystkim wykreowanie gustownej przestrzeni, która jest zarazem funkcjonalna i komfortowa. Wszechobecna sztuka, prace inspirowane naturą, gra tekstur sprawiają, że przestrzeń jest wyrazista i ma niepowtarzalny charakter.

Hotel Forest to również dzieła sztuki. Jakie nazwiska tu znajdziemy?

W Forest Hotel oraz innych obiektach należących do grupy ZR Hotele znajduje się wiele dzieł sztuki autorstwa artystów tworzących współcześnie. Odnaleźć je można zarówno na hotelowym dziedzińcu, w lobby, na korytarzach oraz przy centrum konferencyjnym. Znajdziemy tu dzieła takich artystów, jak m.in. Jan Siuta czy Paweł Jach.