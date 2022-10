Brutalizm, plomba, industrial z XIX w. Oto 5 hoteli w niesamowitych budynkach

Historyczne mury, oryginalne bryły, inspirująca lokalizacja. Inwestorzy i architekci wiedzą, że goście potrzebują nie tylko komfortu i odpoczynku, ale również wielu wrażeń estetycznych. Oto TOP 5 hoteli, które zachwycają formą i historią.

Forest Hotel w Krakowie

Architektci bryły: Tomasz Mańkowski, Dariusz Kozłowski

Projekt Kolegium Polonijnego autorstwa Tomasza Mańkowskiego i Dariusza Kozłowskiego zaczął powstawać już w 1973 roku. Trzy lata później, w 1976 roku, rozpoczęto budowę obiektu utrzymanego w stylistyce modnego wówczas brutalizmu. Budowę gmachu ukończono w 1991 roku. Przez lata w obiekcie mieścił się Hotel Wolski należący do grupy ZR Hotele. W lutym 2022 r. obiekt zmienił tożsamość swojej marki i przeobraził się w Forest Hotel.

Forest Hotel dysponuje 80 komfortowymi pokojami typu Superior oraz 3 pokojami typu studio.

- Atutem tego obiektu jest niesamowita architektura. Modernistyczna bryła, utrzymana w stylu brutalistycznym, w otoczeniu lasu. Mocny wizerunek łagodzą jednak kojące odgłosy natury: codzienny koncert ptaków słyszalny z balkonu. Wszyscy miłośnicy unikatowej architektury oraz koneserzy sztuki nie będą zawiedzeni przekraczając próg hotelu, ponieważ eksponaty współczesnych twórców odnaleźć można niemal na każdym kroku - mówi Rafał Rosiejak, dyrektor generalny ZR Hotele.

Hotel Warszauer w Krakowie

Architekt bryły: Indo

Przy ul. Warszauera na krakowskim Kazimierzu powstał butikowy Hotel Warszauer. Jego właścicielką jest Marta Gajewska-Sąsiadek, która sama podjęła się zaprojektowania wnętrz obiektu. Kilka lat temu wykreowała markę biżuterii LAU jewellery.

Hotel Warszauer oferuje 10 pokoi, z czego 4 to apartamenty dwupokojowe. Do dyspozycji gości jest również Śniadaniarnia, w której można zjeść posiłek przy tzw. common table. Bryła obiektu to plomba architektoniczna, która znajduje się między 4-kondygnacyjną kamienicą a XVII – wieczną Synagogą Kupa. Kubaturę budynku oraz elewację z corianu zaprojektowało biuro architektoniczne Indo z Krakowa. Zastosowane rozwiązania architektoniczne i materiały budowlane sprawiają, że bryła nie krzyczy wizualnie, przy jednoczesnym zachowaniu swojego eleganckiego charakteru.

Każdy przedmiot w Hotelu Warszauer został starannie wyselekcjonowany. We wnętrzach znajdziemy meble od światowej sławy projektantów. Pojawiają się tu takie nazwiska i marki, jak Marcel Breuer, Gubi, Norr 11, & tradition czy Cassina. Przestrzeń hotelu wypełnia również sztuka. Znajdziemy tu m.in. ręcznie robioną ceramikę KLO, rzeźby Jana Krzysztofa czy obrazy młodego artysty Tomasza Opalińskiego.

Hotel funkcjonuje od wiosny 2022 r.

Cukrownia Żnin

Architekci: Bulak Projekt, LESS IS CORE, MML Architekci i MIXD

Powstały w 1894 roku budynek dawnej cukrowni w Żninie przeszedł rewitalizację zakończoną w 2020 roku. Funkcja budynku wymagała, aby w dawnych latach fabryka zlokalizowana została nad wodą – cechę tę wykorzystał inwestor, Grupa Arche, który postanowił w obiekcie urządzić miejsce docelowe wyjazdów wypoczynkowych i służbowych.

W ponad stuletnim poprzemysłowym kompleksie powstały dwa hotele, przestrzenie do organizacji konferencji, lokale gastronomiczne, kręgielnia i aquapark, którego wnętrza zaprojektowała pracownia MIXD. W projekt zaangażowane były również pracownie Less is Core oraz Mili Młodzi Ludzie. Głównym zespołem architektonicznym była pracownia Bulak Projekt.

W zrewitalizowanym budynku dawnej Cukrowni w Żninie powstał hotel z centrum konferencyjnym i częścią rozrywkową. W skład inwestycji Cukrowni Żnin Park Industrialny docelowo wejść mają centrum rehabilitacji, klinika medyczna, Muzeum Cukrownictwa, Muzeum Optymizmu, park handlowy, osiedle mieszkaniowe, biura i kino.

Cukrownia Żnin to złożony projekt wymagający od architekta uszanowania wartości historycznej obiektu i jego tożsamości, ukształtowanej przez pokolenia go użytkujące, które zarówno pozostawiły swój ślad na samej strukturze budynku, jak i wpłynęły na jego różnorodną estetykę.

Architekci postanowili przekuć te elementy wiekowej bryły w punkt wyjściowy swojego projektu, czyniąc jego głównym atutem złożoność struktury budynku, nacisk kładąc na wyeksponowanie takich elementów, jak obecne faktury czy kolorystyka. Również zastane w obiekcie artefakty i ślady działalności człowieka nie zostały zatarte czy usunięte – a wręcz przeciwnie, podkreślone w projekcie.

Pozostawiając oryginalną architekturę budynku w możliwie jak najbardziej nienaruszonym stanie, autorzy projektu dodali tylko to, co niezbędne do osiągnięcia założeń projektowych i funkcjonalnych. Tym samym nowe konstrukcje pojawiały się tylko tam, gdzie były konieczne, przy czym często pełnią rolę wsparcia istniejących konstrukcji.

Hotel Warszawa

Architekt: Marcin Weinfeld, konstruktor: Stefan Bryła

Niegdyś słynny Prudential, dziś Hotel Warszawa. Budynek Prudential został zaprojektowany przez Marcina Weinfelda i oddany do użytku w 1934 roku. W momencie powstania był najwyższym budynkiem w Polsce i drugim najwyższym w Europie. Początkowo miał liczyć 11 pięter, ale uznano, że ze względów reprezentacyjnych Prudential powinien dominować nad krajobrazem miasta i zdecydowano, iż liczba pięter zostanie zwiększona do 16.

W 1936 roku na dachu Prudetniala umieszczono pierwszy w Polsce nadajnik telewizyjny, a niedługo potem nadawano pierwsze transmisję.

W trakcie II Wojny Światowej Prudential mocno ucierpiał. Stał się jednym z pierwszych celów niemieckiego ostrzału artyleryjskiego. Mimo sporych zniszczeń przetrwał pierwszą część wojny i stał się symbolem Powstania Warszawskiego. W pierwszych dniach walk, w budynek trafił 600-milimetrowy pocisk typu Karl. Częsty ostrzał artyleryjski sprawił, że budynek odchylił się od pionu, mimo to silna konstrukcja przetrwała. Pierwszy poważny remont przeprowadzono dopiero w latach 1950-54. Drapacz chmur dostosowano do założeń realizmu socjalistycznego i zamieniono jego funkcję na Hotel Warszawa, który działał w tym miejscu do 2012 roku. Po 85 latach od powstania Grupa Likus Hotele i Restauracje przywróciła mu pierwotny blask.

Mieszczący się w legendarnym budynku Hotel Warszawa posiada 142 indywidualnie zaprojektowane pokoje i apartamenty, w tym znajdujący się na ostatnim piętrze apartament prezydencki, który posiada wejście na dach hotelu, gdzie znajduje się wyjątkowy taras z widokiem na panoramę Warszawy.

Na gości czekają również dwie restauracje. Restauracja "Warszawska" i Bar, znajdujący się tuż pod głównym hallem, to komfortowe miejsce na relaks lub spotkanie z przyjaciółmi lub klientami. Szczególne wrażenie robią betonowe filary, który stanowią część oryginalnej konstrukcji, do której podczas prac renowacyjnych dokopali się inwestorzy.

Restauracja "Szóstka" z kolei, zgodnie ze swoją nazwą znajduje się na szóstym piętrze. Również i tu znajdziemy elementy odnoszące się do historii. Podobnie jak przed wojną goście hotelu mogą podziwiać panoramę ulicy Świętokrzyskiej ze specjalnego tarasu przylegającego do restauracji.

Hotel 1231 w Toruniu

Architekt: Piotr Nogowski

W samym sercu toruńskiej starówki wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO, w ruinach Zamku Krzyżackiego znajduje się butikowy Hotel 1231. Czterogwiazdkowy obiekt tworzą dwa średniowieczne budynki – pochodzący z XIII wieku Młyn Zamkowy oraz XIV-wieczna dawna Infirmeria krzyżacka, połączone ze sobą podziemnym łącznikiem. Otworzona w 2008 roku w Młynie starsza część hotelu oczekuje na remont, z kolei Infirmeria to świeżynka na rynku hotelowym, otwarta latem ubiegłego roku.

Za remontem nowej części stoi inwestor, któremu praca z zabytkami nie jest obca. Restauro to firma specjalizująca się w konserwacjach, remontach, modernizacjach i adaptacjach architektury zabytkowej. Była zatem również mocno zaangażowana w projekt hotelu, mając znaczny wpływ na jego ewolucję i końcowy kształt. Za projektem architektonicznym stoi arch. Piotr Nogowski, z kolei za wnętrza przestrzeni wspólnych, w tym sali konferencyjnej, baru, kina, recepcji, strefy wellness i zewnętrznego patio, a także apartamentów hotelowych stworzył arch. Przemysław Maksym.

Historyczny charakter miejsca nie zawsze był jednak wyłącznie wyzwaniem, umożliwiając jednocześnie stworzenie obiektu o niepowtarzalnym, nie dającym się skopiować klimacie, a niekiedy również "podrzucając" dodatkowe atrakcje.

W samym sercu toruńskiej starówki wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO, w ruinach Zamku Krzyżackiego znajduje się butikowy Hotel 1231, fot. Leszek Godlewski