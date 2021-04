Bryła-gąsienica w duchu zero waste design

Niekonwencjonalny kształt bryły, który przypomina robaka lub gąsienicę – oto Wormhouse. Jego niezwykłość opiera się również na metodzie wykonania, bowiem ilość odpadu materiałów użytych do jego budowy została ograniczona do absolutnego minimum.

REKLAMA

Ten niezwykły dom zbudowano we wsi Zabłocie w powiecie cieszyńskim. Za projekt opowiada znany architekt Piotr Kuczia, który słynie z projektowania przyjaznego środowisku, ekologicznego i energooszczędnego. Architekt za swoje projekty dwukrotnie zdobył GRAND PRIX w konkursie Architektura Roku Województwa Śląskiego, jak również dwukrotnie został finalistą konkursu architektonicznego „Życie w Architekturze”. Inwestorem tego niecodziennego projektu jest Bartłomiej Witkowski, projektant graficzny, współzałożyciel studia Ultrabrand.

Wormhouse to wyjątkowy dom, który może być inspiracją dla miłośników designu, ale również pretekst do mówienia o tak istotnej kwestii, jaką jest ekologia i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych.

Bryła inna niż wszystkie

Zaprojektowanie tego budynku było prawdziwym wyzwaniem dla architekta. Działka na której miał być wzniesiony ma nietypowy kształt, jest długa i wąska. Kluczowe były również parametry tj. niski budżet. Jak się jednak okazało, nie ma rzeczy niemożliwych. Nie dość, że budynek powstał mimo trudnych wytycznych, to zdobył również wyróżnienie w kategorii Excellent Communication Design w konkursie German Design Award 2018. Niespotykany kształt domu jest wynikiem dialogu między architektem, a inwestorem. Przyszłym mieszkańcom zależało bowiem na wyeksponowaniu części budynku, po stronie której rozciąga się piękny widok na las i rzekę, zaś osłonięciu się od innych zabudowań, po drugiej stronie działki. Jednak bryła budynku przypominająca wyglądem robaka, to tylko jeden z nietypowych rozwiązań tego projektu. Elewacja wykonana została z membrany, którą naciągnięto na specjalnie wykonane żebra. Pełni ona funkcję bufora termicznego, który reaguje na zmiany warunków atmosferycznych i chroni przed stratami ciepła. Tak niezwykła konstrukcja budynku zdaje się oddychać, jest wysoce wydajna i zdrowa. Ważnym elementem są również szklane drzwi harmonijkowe, które łączą to co wewnątrz i na zewnątrz domu. Dzięki temu rozwiązaniu mieszkańcy mogą być w bliskim kontakcie z naturą.

Zero waste design

Odpady to obecnie ważny temat związany z problemami cywilizacyjnymi. Dlatego przy budowie Wormhouse świadomie projektowano odpady, tak aby mogły one posłużyć również do innych celów. Płyty budowlane MFP doskonale sprawdzają się na każdym etapie budowy domy, ale z powodzeniem można wykorzystać je również w innych projektach. Takim sposobem elementy, które pozostały po wycięciu żeber zostały ponownie wykorzystanie, jako konstrukcja podwieszanego do sufitu łóżka oraz fotele-hokery. Nie mniej pomysłowe są też inne przedmioty, które zrobiono z pozostałości po płytach MFP. Inwestor zadbał o praktycznie każdy skrawek zakupionego materiału – nowe życie zyskały nawet palety czy przekładki, na których transportowano płyty MFP. Z małych skrawków płyt MDF zaprojektowano i wykonano lampy. Z pozornie nieprzydatnych resztek powstały stylowe elementy wyposażenia wnętrza, a w każdy z nich włożono serce i ogrom ręcznej pracy.

Wykorzystanie zużytych wcześniej materiałów pozwoliło nie tylko ochronić środowisko, ale również portfel właściciela, który miał ograniczony budżet na budowę domu.

Wormhouse za kilka tygodni będzie całkowicie ukończonym projektem i z pewnością będziemy mogli obejrzeć jego finalny wygląd, jak również zajrzeć do środka, by móc podziwiać nietypowe i absolutnie innowacyjne rozwiązania projektowe.