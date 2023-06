Bryła jak... jesienny liść. Zobacz nietuzinkowy projekt hali sportowej

W Marcinkowicach w Małopolsce stanęła hala sportowa, której forma nawiązuje do... jesiennego, bukowego liścia. Za projektem nietuzinkowego obiektu stoi architekt Mateusz Manecki.

Marcinkowice w Małopolsce to piękna miejscowość otoczona górami. To właśnie tu w sąsiedztwie parku i dawnego dworu została wybudowana sala gimnastyczna dedykowana sportowym zajęciom szkolnym. Motywem przewodnim architekta Mateusza Maneckiego, który zaprojektował obiekt, był bukowy, jesienny liść.

Bryła sportowego obiektu została dopasowana do otoczenia. Budynek położony jest blisko drogi, która przebiega po łuku. Dlatego jedna ze ścian sali gimnastycznej również ma kształt łuku. Ściana ta została wykończona trwałymi płytami syntetycznymi.

Z bogatej palety barw tych płyt wybrałem jesienne kolory, ponieważ elewacja obiektu to grafika połowy jesiennego liścia buku, który był dla mnie inspiracją przy pracy nad projektem – mówi dr inż. arch. Mateusz Manecki, autor projektu i dodaje, że dach nad tą częścią budynku, w której są szatnie, to trzy przełamane płaszczyzny. To nawiązanie do górzystego terenu.