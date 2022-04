Bryła niczym monumentalna rzeźba. To nowy projekt Marcina Tomaszewskiego

Monumentalne wejście, dwukolorowa elewacja z oświetleniem, a także... rzeźba Mitoraja. Marcin Tomaszewski pokazał nowy projekt, zaprojektowany w - typowy dla siebie - nieoczywisty sposób.

W tym projekcie REFORM Architekt zaskakuje wszystko. Długość domu, masywne wejście, ukrycie funkcji od frontu a także rzeźba Mitoraja.

Architekt Marcin Tomaszewski, projektując RE: ASSOLUTO HOUSE chciał stworzyć dom niczym monumentalną rzeźbę, a dodatkowo zależało mu, żeby z każdego pomieszczenia w domu był widok na jezioro.

Liczy się widok

Dom RE: ASSOLUTO HOUSE liczy ponad 620 m², jest piętrowy i charakterystyczny jeśli chodzi o bryłę ponieważ jest podłużny. Gdyby zastanowić się, dlaczego to duża w tym zasługa jeziora. Marcin Tomaszewski chciał stworzyć projekt domu, w którym jego mieszkańcy o każdej porze dnia i nocy mogą mieć otwarty widok na jezioro. Niezależnie od pomieszczenia, w którym się znajdują. Stąd pomysł na stworzenie długiej bryły i umiejscowienie stref po kolei. Dzięki temu faktycznie udało się zadbać o widok z każdego miejsca domu. Wystarczy podejść do okna.

Architekt lubi monumentalne bryły i nieoczywiste rozwiązania. Tutaj wejście do domu mamy po środku – mocno zaznaczone fasadą, ale też obecnością rzeźby Mitoraja. Najważniejsze jednak jest to, że od wejścia – przez drzwi – widać jezioro. I to jest o tyle ciekawe, ponieważ Tomaszewski zadbał, żeby nic więcej nie było widoczne od frontu. Gdzie jest kuchnia, a gdzie salon. Tego nie widać. Wszystko ukryte jest za fasadą.

– Pozostając przy temacie fasady – zależało mi, żeby bryła nie była oczywista. Stąd monumentalne wejście, dwukolorowa elewacja z oświetleniem, a także prześwit. Przenikające się elementy dobrze ze sobą współgrają, a przede wszystkim z otoczeniem. Dzięki jasnej elewacji długość budynku nie jest przytłaczająca – zależało mi na uniknięciu takiego wrażenia – mówi Marcin Tomaszewski z REFORM Architekt.

To dwie czy jedna bryła?

Dom przez większą część swojej bryły jest parterowy, ale w pewnym momencie rozwidla się i będąc na jego tyłach mamy półpiętro oraz „półpiwnicę”. Jest to spowodowane ukształtowaniem terenu i jednocześnie chęcią pozostawienia tego bez większej ingerencji. Dlatego Tomaszewski stworzył dom, który integralną częścią terenu. Nie jest to pierwszy projekt tego typu, który ujrzał światło dzienne. Architekt zwraca uwagę na przestrzeń, dba o połączenie z naturą. Sam fakt stworzenia długiej bryły i widok z każdego miejsca na jezioro pokazuje jak ważne jest dla niego to, co nas otacza.

Sam taras będący wstępne do ogrodu robi wrażenie – stanowi naturalne przejście z domu do ogrodu. A przy tym robi wrażenie poprzez kaskadowe wodospady i nasadzenia. Realizacja RE: ASSOLUTO HOUSE planowana jest na 2023 rok.