Bryła o pow. 35 mkw., bez pozwolenia i w 30 dni. A do tego zaskakujący design

Te domy polskiego producenta, o pow. 35 mkw., nie wymagają pozwolenia na budowę, są wykończone pod klucz oraz wyróżniają się designem. Dzięki wyjątkowemu procesowi produkcji czas, od złożenia zamówienia do ustawienia ich na działce i zamieszkania, wynosi 30 dni. Autorem projektu jest architekt Jan Piziak.

Według badań Diamond Module ponad połowa Polaków ma działki, a 20 procent zastanawiało się nad ich kupnem w trakcie pandemii koronawirusa. Domy smALLinclusive są więc propozycją dla osób, które mają działkę, ale bez zabudowy lub planują jej zakup. Cały proces – od zamówienia domu do jego postawienia w miejscu docelowym jest bardzo krótki – nie przekracza 30 dni. Wpływ na szybkość realizacji ma między innymi proces produkcji Diamond Module oraz minimum formalności. Domy, które nie zajmują na działce więcej niż 35 mkw. nie wymagają pozwolenia na budowę, tylko zgłoszenia w odpowiednim urzędzie, co znacznie ułatwia podjęcie decyzji o zabudowaniu w ten sposób działki.



- W obecnej sytuacji domy poza miastem stają się pewnego rodzaju azylem, zaworem bezpieczeństwa. Biorąc pod uwagę dostępność internetu bezprzewodowego mogą również służyć jako zdalne biuro, ze wspaniałym widokiem z okna, w ciszy i spokoju, bez tłumów ludzi wokół. Zaletą rozwiązania smALLinclusive jest wygoda oraz czas, który spędzamy w dopasowanym do naszych potrzeb wnętrzu, a nie na placu budowy. Dla coraz większej grupy Polaków to ważny argument. Ponieważ mamy do dyspozycji tylko 35 mkw., zarówno w fazie projektowania, jak i realizacji zwracamy uwagę na najdrobniejsze szczegóły, które potem wpływają na komfort i zadowolenie mieszkańców - mówi Krzysztof Żebrowski, w-ce prezes Diamond Module, współtwórca smALLinclusive.

Domy smALLinclusive powstają w standardzie „pod klucz”, co oznacza, że wszystkie niezbędne części wykończenia i wyposażenia budynku zostały już zainstalowane i są gotowe do użytkowania – w tym kuchnia, łazienka, sypialnia oraz ogrzewanie. 90 proc. elementów, z których wykonane są domy powstaje w stolarniach i warsztatach producenta, firmy Diamond Module, co pozwala na swobodę w działaniu oraz szybkość w realizacji

Autorem projektu wszystkich budynków jest architekt Jan Piziak. - Chcemy dotrzeć do potrzeb i preferencji szerokiego grona entuzjastów, lubiących spędzać czas wolny w zaciszu własnych czterech ścian. Z tego powodu każdy z domów reprezentuje odrębny styl. Przy części z nich inspiracją była architektura regionalna. Tak powstały domy: kaszubski, góralski, mazurski oraz bieszczadzki. Wśród projektów znalazły się również domy w nowoczesnej i minimalistycznej stylistyce – idealne dla koneserów design-u. Jesteśmy pewni, że każdy znajdzie projekt dla siebie - mówi Jan Piziak – architekt Diamond Module, projektant domów smALLinclusive.