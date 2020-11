Bryła tego budynku ma osiem różnych kolorów! Kolejny odważny projekt MVRDV

Nowojorski wieżowiec Radio Tower & Hotel wyższy już nie będzie. Pierwszy wysokościowiec projektu MVRDV w Stanach Zjednoczonych osiągnął planowaną wysokość 22 pięter. Nowojorski skyline uzupełniła niesztampowa bryła składająca się z ośmiu kolorowych boksów – każdego w innym kolorze.

REKLAMA

Położony przy Amsterdam Avenue, między 180 a 181 Ulicą, 22-piętrowy wieżowiec mixed-use łączyć będzie w sobie funkcję hotelową, handlową i biurową. Architekci z MVRDV podjęli wyzwanie stworzenia innowacyjnego projektu, który oferując różnorodne funkcje, będzie jednocześnie wpisywał się harmonijnie w miejscowy kontekst.

MVRDV, z charakterystycznym sobie odważnym podejściem do architektury, postawili na oryginalną bryłę i bogactwo kolorów. Projekt budynku czerpie inspiracje z różnorodności tętniącej życiem dzielnicy, w której stanął, będącej domem dla rodzin z dziećmi, przedstawicieli branż kreatywnych i instytucji.

Na bryłę budynku składa się osiem "pudełek", z których każde wykończone jest cegłą ceramiczną w innym kolorze. Wybór barw nie był tutaj przypadkowy. Architekci inspirowali się kolorami witryn sklepowych dzielnicy Washington Heights – wpisując tym samym pozornie odstający od okolicznej zabudowy obiekt w oryginalny sposób w tkankę miejską.

– W przypadku Radio Tower & Hotel chcieliśmy stać się - a nawet wzmocnić charakter - okolicy, która jest wspaniała pod względem koloru, różnorodności i atmosfery - wyjaśnia Winy Maas, wspólnik założyciel MVRDV. - Teraz, kiedy konstrukcja osiągnęła najwyższy punkt, zaczynamy widzieć "pionową wioskę" tworzoną przez bloki o różnych rozmiarach. Washington Heights to piąta co do wielkości dzielnica Nowego Jorku, licząca 150 tys. mieszkańców, a budynek o mieszanym przeznaczeniu, taki jak Radio Tower & Hotel, jest pierwszym w tej okolicy. Nasz obiekt pokazuje, że nowe wieżowce nie muszą przytłaczać otoczenia i odstawać od swoich okolic. Zamiast tego mogą być dobrym sąsiadem, przyjaznym sąsiadem. To kolorowy, powitalny znak w najcieńszej części Manhattanu – konkluduje Winy Maas.