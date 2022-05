Bryła z Piły zwycięzcą międzynarodowego plebiscytu

Pierwsze rozstrzygnięcia w 6. edycji międzynarodowego konkursu architektonicznego Baumit Life Challenge za nami. Na początek tradycyjnie głos zabrała europejska społeczność. Wśród najwyżej ocenionych przez nią fasad znalazła się także realizacja Polski, a konkretnie z Piły, która z wielką klasą zwyciężyła w swojej kategorii, zdobywając tytuł „Wyróżnienie Internautów”.

Baumit Life Challenge to konkurs, który co 2 lata wyłania najładniejsze fasady w Europie –wykonane w technologii Baumit – w sześciu kategoriach: „budynek jednorodzinny”, „budynek wielorodzinny”, „budynek niemieszkalny”, „budynek po termomodernizacji”, „budynek zabytkowy po renowacji” oraz „stunned by texture”. Projekty są oceniane niezależnie przez internautów oraz jury. Tegoroczna edycja zgromadziła na starcie ponad 300 projektów z 23 europejskich krajów.

Internauci zdecydowali

17 kwietnia br. zakończyło się głosowanie internautów w ramach plebiscytu Baumit Life Challenge 2022. Największą przychylność publiczności z ponad 20 europejskich państw w kategorii „budynek po termomodernizacji" zaskarbił sobie gmach Starostwa Powiatowego w Pile!

Projekt w okresie od 7 lutego do 17 kwietnia br. zgromadził łącznie 7256 głosów! To trzeci najwyższy wynik spośród wszystkich obiektów biorących udział w plebiscycie! Polska fasada tylko nieznacznie ustąpiła pod tym względem pola obiektom z Macedonii Północnej: Bukureska zgromadziła na swoim koncie 7749 głosów (zwycięzca w kategorii „budynek wielorodzinny nowy”), a Fotevski – 7652 głosy (zwycięzca w kategorii „stunned by texture”).

Przypomnijmy, że gmach Starostwa Powiatowego w Pile, wyremontowany przez NOVA TERM Sp. z o.o. Sp. k. według wytycznych Filar Studio Projektu Budowlanego, zakwalifikował się do Baumit Life Challenge 2022, zwyciężając w swojej kategorii w krajowym konkursie Fasada Roku 2021. Polskie jury doceniło kompleksowość wykonanych prac renowacyjnych, zwracając szczególną uwagę na wielką pieczołowitość włożoną w odtworzenie elementów sztukateryjnych budynku oraz pierwotnej kolorystyki elewacji. Teraz kolejny sukces – I. miejsce w głosowaniu publiczności i Wyróżnienie Internautów w rywalizacji na poziomie międzynarodowym.