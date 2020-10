Brzeźno znowu będzie kurortem? Władze Gdańska chcą przywrócić dzielnicy dawny blask

Jak przeczytamy na portalu Gdansk.pl, powstał plan zagospodarowania przestrzennego, na podstawie którego w Brzeźnie miałyby powstać obiekt uzdrowiskowy, hotel, restauracja, a może również marina. Wszystko otoczone zielenią parku nadmorskiego.

Władze Gdańska chcą przywrócić Brzeźnu jego dawny blask i kurortową sławę. W czwartek, 8 października, zastępca prezydent Gdańska, Piotr Grzelak, opowiedział o założeniach opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu.

- To bardzo istotny plan dla realizacji pewnej wizji. Wielokrotnie - z mieszkańcami czy radnymi dzielnicy Brzeźno - rozmawiamy o tym, że Brzeźno powinno odzyskać charakter kurortowy. Ten temat pojawia się w debacie publicznej od dłuższego czasu. Pierwszym etapem realizacji tej wizji jest odtworzenie Domu Zdrojowego. Dobiega końca jego budowa - poinformował Piotr Grzelak, zastępca prezydent Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju.

Przygotowany plan zakłada funkcje usługowe na dwóch działkach. Jedna z nich jest prywatna, a druga publiczna - działka publiczna to ta, która sąsiaduje bezpośrednio z traktem pieszym prowadzącym z okolic bezpośrednio na molo. - Dziś jesteśmy w miejscu, gdzie znajduje się jedna restauracja i kilka obiektów handlowych, ale chyba wszyscy mamy świadomość, że to miejsce powinno zostać wzbogacone o funkcje restauracyjne i usługowe - zaznaczył prezydent Piotr Grzelak.

Pierwsze wyłożenie planu miało miejsce w styczniu br. Wśród wniosków mieszkańców pojawiały się takie, by na terenach publicznych zachować funkcje zieleni. Przychylono się do tych uwag. Przychylając się do części uwag wprowadzono też zmiany, które powiększyły tereny parkowe w planie o ponad 1 ha. Łącznie jest to 5,1 ha, z czego zieleń parkowa 2,88 ha, a zieleń do zachowania lub wprowadzenia - 2,22 ha. Zmniejszono także wysokość budynków gastronomicznych w sąsiedztwie ciągu pieszo-rowerowego.

Podczas prac pojawił się również pomysł, aby w Brzeźnie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego powstała marina. To jednak na razie tylko wstępna wizja, a miasto przygotowuje się do rozmów z potencjalnymi partnerami prywatnymi.

Projekt planu ponownie zostanie wyłożony prawdopodobnie w listopadzie br.

Cały plan obejmuje teren o powierzchni około 10 hektarów.