Budki lęgowe dla ptaków trafiły do Parku Ludowego w Lublinie

Zbliża się koniec prac remontowych przy przebudowie Parku Ludowego w Lublinie - w ostatniej fazie projektu Budimex zamontował na drzewach budki dla ptaków.

W Parku Ludowym, który jest przebudowywany przez Budimex, zamocowano 20 drewnianych domków dla ptaków. Budki lęgowe zostały ręcznie wykonane przez dzieci ze Stowarzyszenia Siemacha, którego partnerem jest generalny wykonawca. Ochrona środowiska naturalnego to jedno z proekologicznych działań jakie Budimex wdraża w ramach swojej strategii CSR-owej.

Zbliża się koniec prac remontowych przy przebudowie Parku Ludowego w Lublinie - w ostatniej fazie projektu Budimex zamontował na drzewach budki dla ptaków. Schronienie znajdą tu m.in. kowaliki, szpaki, pełzacze, sikory, dzięcioły, muchołówki i wróble. Domki wykonała młodzież z małopolskiego Stowarzyszenia Siemacha. Budimex jest patronem pracowni stolarskiej w tej organizacji.

- Cieszymy się, że firma Budimex wspiera działania naszego Stowarzyszenia. Jednocześnie jesteśmy dumni z tego, że nasz partner realizuje swoje inwestycje z poszanowaniem środowiska naturalnego i otoczenia społecznego. Cieszymy się, że budki - mały akcent naszej współpracy - powędrują w dobre miejsce. Pierwsze domki zostały wysłane do Lublina – mówi Justyna Łukawska, Koordynator ze Stowarzyszenia.

W ramach proekologicznej współpracy powstanie łącznie 50 budek lęgowych. 30 z nich to domki dla jerzyków – niedużych i bardzo pożytecznych ptaków, które dziennie zjadają do 3 tys. komarów. Budki zostaną zamontowane na wiosnę na elewacji osiedli Budimeksu w Krakowie i Wrocławiu.

Pomysł zamontowania domków dla ptaków stanowi jedno z założeń nowego programu „Budimex dla natury”. Projekt zakłada m.in. korzystanie z energii odnawialnej i redukcję CO2 w trakcie realizacji inwestycji.

- Sektor budowlany odpowiada za prawie połowę światowego wydobycia surowców i za jedną trzecią globalnej emisji dwutlenku węgla. Celem naszego projektu „Budimex dla natury” jest stworzenie planu społecznego, łączącego działania CSR, które są realizowane na rzecz ochrony środowiska i klimatu. W latach 2021-2022 zamierzamy mocno skupić się na rozwiązaniach, które przyniosą korzyści naturze i otoczeniu – tłumaczy Cezary Mączka, Członek Zarządu Budimeksu SA, dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Korzyści projektu „Budimex dla natury” jest wiele – nie tylko środowiskowych, ale i rozwojowych. Generowanie mniejszej ilości odpadów, zmniejszenie emisji CO2 do środowiska i eksploatacji ekosystemu to kierunek, w którym zmierza generalny wykonawca. Dlatego już teraz na placach budowy Budimeksu coraz częściej montuje się panele solarne do zasilania zaplecza inwestycji oraz ponownie wykorzystuje poszczególne surowce, materiały i produkty do realizacji kolejnych projektów.