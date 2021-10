Budowa biurowej wieży Monopolis autorstwa Grupy 5 Architekci na ostatniej prostej

12 kondygnacji, 50 metrów wysokości, prawie 10 tys. mkw. powierzchni biurowych oraz usługowych wkrótce wzbogaci ofertę Monopolis. Sam wieżowiec stanie się istotnym punktem na biznesowej mapie Łodzi.

Wkrótce, dzięki obecnie kończonej inwestycji, kompleks powiększy się o 8,8 tys. mkw. biur, 930 mkw. lokali usługowych i ponad 100 miejsc parkingowych w garażu podziemnym. Z jej najwyższych pięter już rozpościera się wyjątkowy widok na centrum Łodzi.

Pięć górnych kondygnacji, wycofanych względem niższych pięter, to nowoczesna, aluminiowo- szklana fasada z oświetleniem LED, ale także z zestawem powłok ochronnych dostosowanych do stron świata, natomiast dolna elewacja została wykonana z cortenu, czyli specjalnie patynowanej rdzą blachy. Wygląd fasady, przy której tworzeniu użyto najnowocześniejszych materiałów wykończeniowych, wciąż nawiązuje jednak do zabytkowych budynków z czerwonej cegły, które charakteryzują projekt i podkreślają przywiązanie inicjatorów rewitalizacji do Łodzi fabrykanckiej oraz tradycji tego miejsca.

Z parkingu podziemnego mieszczącego się nie tylko pod nową wieżą, ale i pod istniejącymi, stuletnimi budynkami wyjść będzie można zarówno bezpośrednio do biur, jak i na pasaż z restauracjami.

Zewnętrzny wygląd budynku łączy więc historię z przyszłością, jednak wnętrze i konstrukcja bazują już wyłącznie na samych innowacyjnych technologiach. Superszybkie i ciche windy, zintegrowane w system optymalizujący zużycie energii elektrycznej oraz umożliwiające bezdotykową komunikację w obrębie biurowca, dwa niezależne źródła zasilania energii elektrycznej, podłogi techniczne, system klimatyzacji z nawilżaniem powietrza, a także BMS, czyli zarządzanie mechanizmami automatycznego sterowania w inteligentnym budynku, to tylko niektóre z zastosowań. Oddawany niebawem do użytku budynek otrzyma także certyfikację BREEAM dla obiektów przyjaznych środowisku na poziomie Excellent, czyli najwyższą z możliwych not w tym międzynarodowym systemie.

- Wierzę, że naszą inwestycją wpisujemy się w kreowanie wizerunku Łodzi, jako miasta nowoczesnego, przyjaznego biznesowi ale opartego na pięknej fabrykanckiej historii. Monopolis tworzone jest z myślą o ludziach, przyjaznym miejscu pracy i spędzaniu wolnego czasu – podkreśla Krzysztof Witkowski, prezes Virako.

Nie sposób się z tym nie zgodzić. Monopolis zostało zdobywcą nagrody Prime Property 2020 w kategorii „ARCHITEKTURA” i zdobyło nagrodę dla najlepszej inwestycji wielofunkcyjnej na świecie w ramach MIPIM Awards 2020.

Autorem projektu Monopolis jest Grupa5. Architekci. Generalnym wykonawcą etapu drugiego jest natomiast spółka Karmar.