Budowa Bramy Oławskiej wkracza w nowy etap

Na przełomie maja i czerwca br. zakończył się etap budowy biurowca Brama Oławska w stanie surowym. Zakończenie inwestycji planowane jest na drugi kwartał 2022 roku.

Brama Oławska to biurowiec powstający we Wrocławiu, którego inwestorem w całości jest Tower Inwestycje (spółka z Grupy PZU), a wykonawcą firma Warbud.

Budynek powstaje na działce położonej w ścisłym centrum Wrocławia, na której od 1970 roku stał biurowiec PZU projektu Ryszarda Natusiewicza.

Prace budowlane rozpoczęły się 24 lutego 2020 roku, a zakończenie całej inwestycji jest planowanie na drugi kwartał 2022 roku.

- Gdy podejmowaliśmy decyzję o wybudowaniu nowego budynku zależało nam przede wszystkim na jak najmniejszym oddziaływaniu na środowisko. To odzwierciedla się zarówno w zastosowanych rozwiązaniach technicznych, ale również chociażby w zaprojektowaniu przestrzeni dla rowerzystów. Architektura budynku, który powstaje na działce przy ul. Oławskiej połączy ze sobą elementy nowoczesności oraz tradycji, przy okazji nawiązując do pobliskiej zabudowy. Zadbaliśmy o to, aby pod każdym względem było to dobre miejsce do pracy – powiedział Wojciech Dębski, prezes zarządu Tower Inwestycje.

Obiekt jest obecnie w stanie surowym otwartym. Na tym etapie budynek ma już żelbetowe ściany nośne, klatki schodowe, tarasy i stropy. Prace postępują zgodnie z harmonogramem, co jest niezwykle istotne, ponieważ niemal wszystkie prace były i są prowadzone w czasie pandemii i obowiązywania reżimów sanitarnych. Zakończenie inwestycji planowane jest na drugi kwartał 2022 roku.

Brama Oławska składać się będzie z siedmiu kondygnacji naziemnych oraz trzech podziemnych, które pomieszczą ponad 140 miejsc parkingowych. Łączna powierzchnia najmu brutto wyniesie ok. 14 tys. mkw.

Biurowiec zamknie i uporządkuje ostatni fragment ulic Oławskiej i Piotra Skargi. Chodnik zostanie poszerzony, a podcienie, które powstaną na całej długości elewacji frontowej znacznie zwiększą komfort osób czekających na pobliskim przystanku.

Ekologia i komfort dla przyszłych najemców

Inwestor projektu, czyli spółka Tower Inwestycje dba o to, aby Brama Oławska była miejscem przyjaznym zarówno dla przyszłych pracowników jak i środowiska, co idealnie wpisuję się w całą strategię działań grupy PZU. W pomieszczeniach biurowych zostaną zastosowane m.in. trójszybowe selektywne zestawy okienne, uchylne okna zwiększające komfort pacy, akustyczne podwieszane sufity oraz energooszczędne oświetlenie LED. Oprócz tego, obiekt będzie spełniał szereg wymogów brytyjskiego systemu certyfikacji BREEAM (BRE Environmental Assessment Metod), który jest obecnie jedną z najczęściej stosowanych metod oceny budynków pod kątem ich ekologiczności w Europie. Celem jego stosowania jest wyznaczanie nowych standardów w budownictwie, co w konsekwencji pozwala na duże osiągnięcia w zakresie ochrony środowiska, komfortu użytkowania obiektu oraz wydajności budynku. Brama Oławska otrzyma certyfikat na poziomie „Excellent”.