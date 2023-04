Budowa Centrum Ekoinnowacji PG już na półmetku

Budowa Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej jest już na półmetku. Planowo ma się zakończyć na przełomie tego i przyszłego roku.

Budowa jednego z najnowocześniejszych, „zielonych” centrów badawczych w Europie Środkowo-Wschodniej osiągnęła półmetek. Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej będzie zapleczem badawczo-rozwojowym dla najważniejszych specjalizacji regionu Pomorza, tj. energooszczędnego budownictwa, ekoenergetyki i technologii ochrony środowiska. Ale nie tylko.

Nowy obiekt będzie również jedną z najważniejszych jednostek zajmujących się rozwojem proekologicznych rozwiązań i technologii środowiskowych, wychodząc tym samym naprzeciw najważniejszym wyzwaniom cywilizacyjnym dzisiejszego świata.

Jako że prace budowlane osiągnęły półmetek, w czwartek 20 kwietnia 2023 r. na terenie powstającej inwestycji odbyła się konferencja prasowa. Razem z rektorem PG, prof. Krzysztofem Wildem, udział w niej wzięli wojewoda pomorski Dariusz Drelich, prorektor ds. organizacji i rozwoju PG prof. Dariusz Mikielewicz, a także kanclerz uczelni Mariusz Miler i prof. Joanna Żukowska, dziekanka Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG.

Spotkanie odbyło się w ramach trwającej na PG prestiżowej, międzynarodowej konferencji European University Association. Jest to organizacja skupiająca blisko 900 europejskich uniwersytetów i służąca m.in. rozwojowi wpływu działań europejskich uczelni wyższych na politykę ekologiczną UE, stąd gościem specjalnym briefingu był też prezydent EUA, prof. Michael Murphy.

– Budowa CEI to milowy krok naszej uczelni w realizacji inicjatyw nastawionych na ekologiczne, przyszłościowe rozwiązania i technologie. Tworzymy też przyjazne zaplecze do współpracy z samorządem i biznesem – mówił Mariusz Miler, kanclerz Politechniki Gdańskiej. – Nasi pracownicy to sprawdzeni eksperci, dla których przygotowujemy infrastrukturę do dalszych poszukiwań badawczych oraz opracowywania i wdrażania nowoczesnych systemów i usług, przy jednoczesnej minimalizacji wykorzystania surowców naturalnych.