Budowa kompleksu LIXA wkracza w ważny etap

Yareal podpisał umowę z generalnym wykonawcą ostatnich etapów flagowego kompleksu LIXA. FineTech Construction wybuduje w pobliżu Ronda Daszyńskiego dwa biurowce o łącznej powierzchni 29 000 mkw. Wcześniej w ramach projektu LIXA powstało już prawie 49 000 mkw. powierzchni biurowej, w tym najnowszy - oddany niedawno do użytku - budynek C, do którego już wkrótce będą wprowadzać się pierwsi najemcy. Niska zabudowa i przyjazna skala inwestycji wraz z zielonymi ogrodami oraz tarasami o powierzchni ponad 5000 mkw., znacząco odróżniają projekt LIXA od dominującej okolicy zabudowy wysokościowej.

Generalnym wykonawcą ostatniej fazy inwestycji jest firma FineTech Construction Sp. z o.o. Sprawdzony partner Yareal prowadzi obecnie budowę trzyetapowego osiedla mieszkaniowego Pozytywny Mokotów w pobliżu Galerii Mokotów na warszawskim Służewcu.

- Zaangażowanie FineTech Construction do roli generalnego wykonawcy projektu LIXA to dowód zaufania i dobrych relacji z Yareal. Możliwość realizacji dwóch biurowców o łącznej powierzchni sięgającej 29 000 mkw. potwierdza, że nasze wspólne doświadczenie przy wcześniejszych projektach daje powody do obustronnej satysfakcji. Jestem przekonany, że przyczynimy się do sukcesu kompleksu biurowego LIXA, który zapewni Yareal najwyższe oceny zrównoważonego budownictwa, a najemcom znakomite warunki do pracy – dodaje prezes FineTech Construction, Włodzimierz Bogiel.

- Podpisanie umowy na realizację budynków biurowych tej skali było szczególnie wymagające, biorąc pod uwagę rozregulowaną sytuację na rynku materiałów budowlanych. To kolejny dowód na partnerskie relacje pomiędzy naszymi firmami. Największa w historii Yareal inwestycja tworzy od podstaw zupełnie nowy kwartał miejski, łączący elastyczne i nowoczesne biura z przydatnymi usługami oraz atrakcyjnymi terenami zielonymi, które wzbogacą życie okolicy. Przez środek kompleksu już teraz przebiega oddany właśnie do użytku pasaż LIXA City Gardens, czyli deptak, przy którym będą funkcjonowały kawiarnie, restauracje, usługi oraz sklepy. W ciągu dnia zapewnią ofertę dla pracowników biur, a wieczorami będą zaspokajały potrzeby mieszkańców sąsiadujących z nami osiedli mieszkaniowych, dzięki czemu powstanie wielkomiejski fragment dzielnicy – wyjaśnia prezes Yareal, Eric Dapoigny.

Realizując projekt LIXA zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz standardami ESG, Yareal kontynuuje wdrażanie energooszczędnych rozwiązań przyjaznych środowisku, w tym opartych na recyklingu, tak jak to już miało miejsce w wybudowanych budynkach LIXA, gdzie np. elewacje zostały wykonane z kilkuset ton aluminium pochodzącego z recyklingu. Dodatkowo konstrukcja będzie wznoszona z wykorzystaniem niskoemisyjnego betonu, co pozwoli ograniczyć ślad węglowy. Uchylne okna pozwolą na ograniczone wykorzystywanie klimatyzacji, a wewnątrz budynków zostaną zamontowane szybkobieżne windy odzyskujące energię oraz nowoczesne oświetlenie LED. Woda z opadów będzie gromadzona i posłuży do nawadniania krzewów, bylin i trawników rosnących w obu ogólnodostępnych ogrodach. Na dziedzińcu powstanie oczko wodne, wokół którego w upalne dni będzie rozpylana kojąca mgiełka wodna.

Z kolei w podziemnej części inwestycji powstanie łącznie 217 miejsc parkingowych. Część z nich zostanie wyposażona w ładowarki do samochodów elektrycznych. Przewidziano także stojaki dla rowerów oraz prysznice i szafki dla najemców. W ramach inwestycji deweloper dokończy przebudowę pasa drogowego ul. Kasprzaka z elementami infrastruktury miejskiej – chodnikami i zatokami parkingowymi oraz wyremontuje kolejne fragmenty ulic Giełdowej i Dorożkarskiej. W ramach zrównoważonych rozwiązań, budowa będzie zasilana energią elektryczną wytwarzaną w odnawialnych źródłach.

Kompleks LIXA powstaje w biznesowym centrum Warszawy, na bliskiej Woli, w odległości krótkiego spaceru od stacji metra Rondo Daszyńskiego. Trzy wzniesione dotychczas biurowce - zaprojektowane przez renomowaną pracownię HRA Architekci - już teraz tworzą kampusowy zespół biurowy otaczający ogólnodostępny, zielony dziedziniec. Kompleks składający się z 5 budynków będzie połączony reprezentacyjnym pieszym pasażem, tworzącym nowe przejście pomiędzy ulicami Kasprzaka i Giełdową. Właśnie po wschodniej stronie wybudowanego niedawno deptaka rozpoczyna się budowa ostatnich etapów inwestycji.

Zakończenie trwającej od 2019 r. budowy kompleksu LIXA w docelowych rozmiarach zostało zaplanowane na przełom 2023/2024 r. Wszystkie istniejące budynki zostały certyfikowane w systemie zielonego budownictwa BREEAM, uzyskując ocenę Excellent. Również biurowce D i E zaprojektowano z założeniem certyfikacji na tym poziomie. Projekt LIXA zakłada uzyskanie certyfikatu WELL Health-Safety potwierdzającego, że kompleks spełnia wysokie wymagania dotyczące standardów i procedur bezpieczeństwa związanych z trwającą pandemią. Pierwszy etap LIXA został w pełni skomercjalizowany, a proces pozyskiwania najemców powierzchni dostępnej w ramach drugiego etapu powoli dobiega końca.