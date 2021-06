Budowa kompleksu sportowego Polonia wkracza w kolejny etap

W ramach kompleksu sportowego Polonia powstanie hala sportowa, stadion z trybunami dla ponad 15 tys. kibiców, Centrum Wsparcia Sportu oraz nowy plac miejski z fontanną i kawiarniami. Warszawa przeznaczy na inwestycję przy ul. Konwiktorskiej ponad 100 milionów złotych.

– Ośrodek Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 to ważna część warszawskiego sportu, wierzę że to także część jego pięknej sportowej przyszłości. Polonia to również miejsce w ścisłym centrum miasta, któremu chcemy dać nowe życie, stworzyć dogodne warunki dla sportowców i przyjazne miejsce dla mieszkańców. Projekt przebudowy stadionu i placu, który wygrał konkurs architektoniczny, zrealizujemy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. W kasie miasta zabezpieczyliśmy na ten cel 114 mln zł – powiedział

o zmianach na Polonii prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski.

Budowa nowego kompleksu to spełnienie potrzeb środowiska, które dziś korzysta z Ośrodka Polonia. Planowane zmiany skonsultowano z przedstawicielami piłkarskich klubów: Polonii Warszawa i MKS Polonii Warszawa, klubu koszykarek SKK Polonia oraz przedstawicielami środowiska kibiców.

Na terenie pomiędzy stadionem a ul. Bonifraterską powstaną dwa budynki kubaturowe. Hala sportowa dla ok. 12 tys. widzów, w której rozgrywane będą mecze koszykówki oraz Centrum Wsparcia Sportu z dodatkowymi powierzchniami sportowymi. Pod budynkami i historycznym placem będzie się znajdować parking na ok. 775 samochodów.

– Przyspieszamy i zaczynamy nowy etap, który przybliży nas do zmiany oblicza kompleksu przy ul. Konwiktorskiej 6. Od przyszłego tygodnia rozpoczynamy negocjacje z JSK Architekci. Podpisanie umowy planujemy na przełomie sierpnia i września. A jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli jesienią 2023 r. rozpoczniemy prace budowalne. – powiedziała podczas konferencji prasowej wiceprezydentka m.st. Warszawy Renata Kaznowska.

Kompleks sportowy Polonia będzie realizowany w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Miasto przeprowadziło testy rynkowe, które wykazały, że jest zainteresowanie taką inwestycją i zaangażowaniem się w jeden z największych projektów infrastrukturalnych w warszawskim sporcie w najbliższych latach. Partner prywatny będzie odpowiedzialny za budowę kompleksu, a następnie utrzymanie techniczne. Dziś Ośrodek Polonia pozostaje w rękach w.st. Warszawy, a konkretnie Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa.

Za realizację budowy nowego stadionu, wielofunkcyjnej hali sportowej i nowoczesnego Centrum Wsparcia Sportu odpowiadać będzie wyspecjalizowana jednostka – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, która będzie nadzorować roboty budowlane prowadzone przez partnera prywatnego.