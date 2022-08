Budowa Krakowskiego Centrum Muzyki: niebawem ruszy drugi przetarg

Drugi przetarg na budowę pierwszego etapu Krakowskiego Centrum Muzyki, czyli stanu surowego budynku jest w trakcie przygotowań i niebawem zostanie ogłoszony. Obiekt ma powstać w Cichym Kąciku.

Pierwszy przetarg został właśnie unieważniony, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Miasto Kraków zamierza i może przeznaczyć na realizację tego zadania.

Budynek Krakowskiego Centrum Muzyki ma być gotowy w 2024 roku, a nie jak wstępnie zakładano pod koniec 2023 roku.

Za projekt architektoniczny odpowiada pracownia BE DDJM Architekci.

– Nie mamy innego wyjścia. Jesteśmy przekonani, że 110 mln zł za prace, które mają być wykonane w ramach pierwszego etapu budowy Centrum, to jak najbardziej realna cena. Poza tym z przepisów Rządowego Funduszu Polski Ład wynika, że gdybyśmy zgodzili się na wyższą wycenę, brakującą kwotę musiałaby dołożyć Gmina Miejska Kraków – mówi Jan Pamuła, prezes Agencji Rozwoju Miasta Krakowa, która odpowiada za budowę KCM.

Pierwszy przetarg unieważniony

Budowa stanu surowego Centrum została oszacowana na 110 mln zł, z czego 99 mln zł pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład. 11 mln zł to wkład własny Miasta Krakowa.

W pierwszym przetargu, który zakończył się 27 lipca, wzięło udział 5 firm z całej Polski. Wszystkie przedstawiły oferty, które są wyższe niż kwota, jaką dysponuje gmina. Dlatego przetarg został unieważniony 8 sierpnia.

Tak ma wyglądać budynek Krakowskiego Centrum Muzyki, fot. mat. pras.

Zmienione przez Radę Ministrów przepisy dotyczące realizacji inwestycji finansowanych w ramach Polskiego Ładu pozwalają obecnie na ogłoszenie kolejnego przetargu.

– Przepisy zostały zmienione, bo samorządy w całej Polsce borykają się podobnymi problemami. Firmy albo nie zgłaszają się do przetargów, albo proponują kwoty wyższe niż te, które mogą na daną inwestycję przeznaczyć samorządy – tłumaczy prezes Pamuła.

Warunki finansowe ogłoszonego po raz drugi przetargu nie uległy zmianie. ARMK chce zrealizować pierwszy etap budowy Krakowskiego Centrum Muzyki za kwotę nieprzekraczającą 110 mln zł.

Krakowskie Centrum Muzyki w 2024 roku?

Ogłoszenie drugiego przetargu oznacza nieznaczne wydłużenie procesu inwestycyjnego. Budynek Krakowskiego Centrum Muzyki ma być gotowy w 2024 roku, a nie jak wstępnie zakładano pod koniec 2023 roku.

W Cichym Kąciku ma powstać nowoczesna sala koncertowa z widownią na 1000 miejsc, wyposażona w scenę dla 120 muzyków i balkon mogący pomieścić 80-osobowy chór, a także aula na 300 osób, wielofunkcyjne sale prób, garderoby, biura miejskich orkiestr, a także przestrzeń kreatywna z miejscem na edukację muzyczną.

Jej budowa była planowana już w latach 90. XX w. Wielkim orędownikiem inwestycji w Cichym Kąciku był prof. Stanisław Gałoński, założyciel Capelli Cracoviensis. Pomysł poparli nie tylko ówcześni najwybitniejsi przedstawiciele świata kultury, jak: Wisława Szymborska, Krzysztof Penderecki, Andrzej Wajda, ks. inf. Jerzy Bryła, Maria Mazaraki, Kaja Danczowska czy Elżbieta Stefańska, ale także większość środowiska muzycznego. Kraków wrócił do tego pomysłu, gdy okazało się, że nie uda się zbudować Centrum Muzyki na Grzegórzkach. Wspólna z Województwem Małopolskim inwestycja nie mogła dojść do skutku z powodu nieprawidłowości, do jakich doszło przy organizacji konkursu architektonicznego.

Budowa parkingu na tyłach Centrum, która ruszyła na początku maja, jest realizowana zgodnie z planem.