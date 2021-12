Budowa metra na Bemowie – góra prawie gotowa, pod ziemią intensywne prace

Trwają intensywne prace wykończeniowe na budowie stacji C04 „Bemowo”. Z surowej przestrzeni wyłania się obraz docelowego wyglądu stacji. Jeszcze szybciej przebiegają prace na powierzchni. Po miesiącach utrudnień mieszkańcy odzyskali docelową organizację ruchu w obrębie skrzyżowania ulic Górczewskiej i Powstańców Śląskich. Pojawiły się też nowe nasadzenia.

Skrzyżowanie ul. Górczewskiej i Powstańców Śląskich funkcjonuje już we wszystkich relacjach. Na ul. Górczewskiej od ul. Powstańców Śląskich do przewiązki pomiędzy jezdniami wyłączony z ruchu będzie jeszcze skrajny lewy pas w kierunku Babic, ze względu na prace związane z odtwarzaniem torowiska tramwajowego. Przywrócona została docelowa geometria skrzyżowania z ul. Z. Klemensiewicza. Na skrzyżowaniu ul. Górczewskiej i Z. Klemensiewicza światła będą ustawione w porządku czasowej organizacji ruchu, nieuwzględniającej ruchu tramwajowego. Stan ten potrwa do czasu wznowienia ruchu tramwajowego na tym odcinku.

W rejonie skrzyżowania ulic Górczewskiej i Powstańców Śląskich odtworzono już wszystkie ścieżki rowerowe i większość ciągów pieszych. W trakcie prac zostały chodniki prowadzące bezpośrednio do wejść stacyjnych.

Zieleń

W rejonie budowy II linii metra na Bemowie trwa sadzenie drzew oraz odtwarzanie zieleni.

Łącznie posadzone zostaną 333 drzewa. Większość będzie rosła przy stacji Bemowo. Pozostałe drzewa posadzone będą przy stacji Ulrychów, wentylatorni i w okolicach komory demontażowej.

Oprócz drzew przy obu stacjach sadzone będą krzewy – będzie ich ponad 20 tysięcy. Zieleń uzupełnią też rabaty bylinowe (około 1,6 tysiąca sztuk).

Do tej pory posadzono większość drzew, krzewów i bylin.

C04 – część stacyjna

Dla pasażerów najważniejszym elementem będzie część stacyjna. To tu znajdują się przejścia podziemne pod skrzyżowaniem ulic Górczewskiej i Powstańców Śląskich. Tu również jest peron, z którego mieszkańcy będą jeździć w stronę Centrum lub dalej, do Bródna.

Na stacji C04 „Bemowo” trwają intensywne prace wykończeniowe. Na poziomie -1 wykonana została izolacja akustyczna. Trwa kładzenie posadzek epoksydowych (27%), gresów (99%) oraz posadzek granitowych (96%). Montowane są okładziny z płytek ceglanych (między 35 a 95% w zależności od rejonu stacji) oraz tynki akustyczne (98%). Na poziomie -2 trwają prace posadzkarskie (85%). Zakończono montowanie podkonstrukcji ścian zatorowych, co pozwoliło na rozpoczęcie montażu paneli ściennych (7%). Montowane są również elementy sufitu podwieszanego nad peronem stacji (85%).

Prowadzone są prace instalacyjne, zarówno w obrębie tras kablowych (97%) jak i systemów pomiarowych i zasilających (między 60 a 85%, w zależności od systemu).

Trwa instalacja systemów sanitarnych – klimatyzacji (90%), przyłączy kanalizacyjnych (95%), wodociągowych (98%), wentylacji lokalnej (od 90 do 100%), oraz montaż systemów do gaszenia gazem (90%).

Spacerując w rejonie budowanej stacji można zauważyć, że zakończono montaż konstrukcji stalowych na wszystkich wyjściach ze stacji. Na części z nich pojawiły się już elementy szklanego zadaszenia. Układane są również ceglane okładziny i okładziny schodów. Zamontowano już wszystkie ciągi schodów ruchomych oraz 4 z 11 wind.