Budowa mostu na warszawską Pragę. Pierwsza podpora na Wiśle w całości

Gotowa jest pierwsza rzeczna podpora mostu pieszo-rowerowego, oznaczona symbolem P2. Przy pozostałych dwóch - P3 i P4 - pozostało wykonać korpusy filarów, co planowane jest na początek grudnia. 14 listopada br., wykonawca zakończył ostatnie przed tym prace, betonując fundament podpory P4.

Most na Pragę jest naturalnym rozwinięciem Nowego Centrum Warszawy.

Połączy Bulwary Wiślane z Pragą na wysokości ulic Karowej na lewym brzegu i Okrzei na prawym brzegu.

Wykonawca, firma Budimex, w terenie działa od stycznia br.

Zasadnicze prace związane z budową mostu trwają od marca br.

Projekt to dzieło Schuessler-Plan Inżynierzy.

Każda podpora podzielona jest na trzy fragmenty. To tzw. korek betonowy, fundament i filar. Dwa pierwsze elementy znajdują się poniżej istniejącego poziomu terenu. Trzeci jako jedyny „wyrasta” ponad poziom wody lub gruntu, bo właśnie na filarach zostanie oparty ustrój nośny, czyli konstrukcja stalowa przyszłego mostu.

Jako pierwsze w całości wykonanych zostało pięć podpór lądowych. Oznaczone symbolami P1, P1a, P5, P6 i P7 konstrukcje (dwie pierwsze na Bulwarach Wiślanych, pozostałe na praskim brzegu Wisły) stoją gotowe już od końca wakacji. Ich filary są najłatwiejsze do dostrzeżenia przez mieszkańców poruszających się w pobliżu budowy. Po stronie praskiej zakończyło się także betonowanie muru oporowego przy podporze P7. Kiedy beton odpowiednio zwiąże, nastąpi zaizolowanie długiego na 133 m muru i częściowe przykrycie go ziemią (tzw. zasypką inżynierską). Wykonawca planuje przystąpić do tych prac pod koniec listopada.

Dwa ostatnie filary

Obecnie Budimex skupia się na podporach rzecznych. Każdą taką podporę, podobnie jak wcześniej lądowe, od poziomu wody lub gruntu wykonuje w dwóch etapach. Związane jest to z kształtem podpór, które od fundamentu do wysokości 13 m zwężają się, a następnie rozszerzają. Pierwszy etap to betonowanie części zwężającej się, a drugi – betonowanie fragmentu rozszerzającego się. Właśnie betonowaniem drugiego fragmentu w miniony czwartek wykonawca zakończył prace przy podporze P2. Widoczny z brzegów filar oznacza, że podpora gotowa jest do posadowienia na niej ustroju nośnego.

Pozostałe dwie rzeczne podpory – P3 i P4 – jeszcze nie „wyszły” ponad poziom wody. P3 ma na razie tylko przygotowany fundament, do którego wykonania zużyto 243 m sześc. betonu i 34 tony stali. Betonowanie filara, po uprzednim wykonaniu zbrojenia, zaplanowane jest na początek grudnia.

Z kolei podpora P4 była ostatnią, za której budowę zabrał się Budimex. W październiku wykonał tzw. korek betonowy, a na dalsze prace czekał do tej pory – w poniedziałek, 14 listopada, przystąpił do betonowania fundamentu. Kolejnymi krokami będą przygotowanie zbrojenia filara, wykonanie szalunków i betonowanie. Roboty z tym związane również planowane są na początek grudnia.

Tym samym wszystkie podpory powinny być gotowe do końca roku. Jeśli tak się stanie, prace w 2023 r. będą wiązały się już z montażem konstrukcji stalowej (ustroju nośnego mostu), a w dalszej kolejności z robotami wykończeniowymi, czyli m.in. układaniem nawierzchnio-izolacji przeprawy oraz montażem elementów wyposażenia mostu, m.in. balustrad, ławek, kamer i oświetlenia.