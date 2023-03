Budowa pierwszego w Polsce publicznego parkingu automatycznego zakończona!

Budowa parkingu automatycznego na ul. Tylnej Mariackiej w Katowicach dobiegła końca. Teraz pierwszy w Polsce publiczny parking automatyczny czeka na odbiory.

REKLAMA

Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych przy parkingu automatycznym na ul. Tylnej Mariackiej w Katowicach.

Na powierzchni, gdzie zmieściłoby się nieco ponad 40 standardowych miejsc parkingowych, dzięki inwestycji będzie można pozostawić 240 pojazdów.

W korzystaniu z parkingu pomagają czujniki optyczne, radarowe i sygnalizacja ostrzegawcza, które ułatwiają prawidłowe zaparkowanie samochodu na platformie transportowej.

Kierowca, który będzie chciał skorzystać z parkingu będzie wjeżdżał na specjalną platformę, a następnie opuszczał pojazd i na ekranie sterowania potwierdzał, że samochód jest gotowy do podniesienia.

Planowane otwarcie wielopoziomowego parkingu nastąpi na początku trzeciego kwartału.



Wartość inwestycji to niemal 23 mln zl.

Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych przy parkingu automatycznym na ul. Tylnej Mariackiej w Katowicach. Tym samym rozpoczyna się ostatni etap inwestycji, której wartość to niemal 23 mln zł. Przed nami procedury odbiorowe. Następnie – na początku trzeciego kwartału - inwestycja zostanie oddana do użytku, a mieszkańcy będą już mogli bezpiecznie i komfortowo korzystać z pierwszego publicznego parkingu automatycznego w Polsce – innowacyjnego rozwiązania pozwalającego przechowywać dużą liczbę aut na niewielkiej powierzchni.

Zakończenie prac i odbiory

Parking automatyczny przy ulicy Tylnej Mariackiej to pierwsza tego typu inwestycja publiczna w Polsce. Na powierzchni, gdzie zmieściłoby się nieco ponad 40 standardowych miejsc parkingowych, dzięki inwestycji będzie można pozostawić 240 pojazdów.

Automatyczny parking w Katowicach jest pierwszym tego typu parkingiem publicznym w Polsce. fot. mat. KAW

Tym samym Katowice stają się pionierem zastosowania innowacyjnych rozwiązań pozwalających na maksymalnie efektywne zagospodarowanie niedużej przestrzeni w mieście o gęstej zabudowie. W ostatnim czasie montowane były m.in. urządzenia systemu kasowego, automatyki i sterowania czy też prowadzone były prace przy zagospodarowaniu terenu. Teraz wykonawca zgłosił zakończenie prac budowlanych.

Jednak wbrew pozorom – zgodnie z naturą procesu inwestycyjnego – zakończenie robót nie oznacza finału inwestycji. Ważny jest jeszcze etap odbiorów, podczas których wykonane prace są oceniane i kontrolowane nie tylko przez inwestora.

– W tym czasie sprawdzamy zgodność wszystkich elementów inwestycji z projektem i jeśli zachodzi taka potrzeba, to wskazujemy wykonawcy rzeczy wymagające poprawy – tłumaczy Agnieszka Dutkiewicz, zastępca dyrektora ds. budowy infrastruktury technicznej w spółce Katowickie Inwestycje S.A., która pełni rolę inwestora zastępczego Miasta Katowice.

– W przypadku parkingu na ulicy Tylnej Mariackiej na procedurę odbiorową przewidujemy cały drugi kwartał. Jest to pierwsza taka inwestycja publiczna w Polsce, w związku z czym wszelkie procesy weryfikacyjne będą szczególne i wymagające dłuższego czasu. W odbiory będą zaangażowani między innymi przedstawiciele przyszłego użytkownika, który musi zostać odpowiednio przeszkolony przez wykonawcę celem poprawnej obsługi i eksploatacji, Urzędu Dozoru Technicznego, który jest odpowiedzialny za wszelkie maszyny dźwigowe, nadzoru inwestorskiego, jak również sam inwestor, a finalnie nadzór budowlany – dodaje Agnieszka Dutkiewicz.

Kiedy parking zostanie udostępniony kierowcom? Jak z niego korzystać?

Planowane otwarcie wielopoziomowego parkingu nastąpi na początku trzeciego kwartału. Choć parking automatyczny jest samoobsługowy, to kierowcy nie zostaną pozostawieni sami sobie. Na każdym panelu obsługi i kasie płatniczej zainstalowano intercomy, dzięki którym będzie można połączyć się z pracownikami odpowiedzialnymi za zdalną obsługę i udzielanie pomocy.

W korzystaniu z parkingu pomagają czujniki optyczne, radarowe i sygnalizacja ostrzegawcza, które ułatwiają prawidłowe zaparkowanie samochodu na platformie transportowej. Sam proces parkowania można porównać do korzystania z myjni automatycznej, gdzie urządzenia sygnalizują nam poprawne umieszczenie pojazdu.

Na zdjęciu zdjęcie z zakończonej już obecnie budowy parkingu, stan z 17 lutego br. fot. mat. KAW

Kierowca, który będzie chciał skorzystać z parkingu na ul. Tylnej Mariackiej, musi wjechać na specjalną platformę, a następnie opuścić pojazd i na ekranie sterowania potwierdzić, że samochód jest gotowy do podniesienia. Maszyna już w sposób zupełnie zautomatyzowany przeniesie go na wyższy poziom. Odbiór samochodu wygląda analogicznie – po uiszczeniu opłaty maszyna automatycznie sprowadzi platformę, na której pozostawiony został samochód, do poziomu umożliwiającego odbiór pojazdu przez kierowcę.

Parking składa się z dwóch zespołów maszyn. Ich działanie polega na wykorzystywaniu inteligentnego systemu rotacyjnego i przechowywania pojazdów na przeznaczonych do tego platformach. Pierwszy zestaw – o długości 67 metrów – to połączenie 12 modułów parkingowych. Drugi – długi na ponad 45 metrów – składa się z 8 modułów. Każdy moduł posiada niezależny wjazd/wyjazd oraz 12 platform parkingowych. To oznacza, że w obu zestawach zaparkować można łącznie 240 pojazdów. Co ciekawe, dzięki wysokości wynoszącej 17 metrów parking izoluje tę część śródmieścia od nasypu kolejowego i przejeżdżających pociągów. W efekcie może pełnić rolę ekranu akustycznego.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Każde nowe urządzenie może budzić obawy przyszłych użytkowników. W przypadku tego parkingu nie trzeba jednak obawiać się ani o siebie, ani swój samochód. Bezpieczeństwo kierowcy oraz pojazdu to priorytet tej inwestycji. Dlatego w maszynach zastosowano wielopoziomowy system detekcji błędów oraz zwielokrotniony system zatrzymania awaryjnego. Konstrukcja maszyny oraz system sterowania posiadają szereg autorskich, opatentowanych rozwiązań w zakresie systemu bezpieczeństwa, w tym m.in. dodatkowy mechanizm blokowania układu napędowego podczas parkowania i odbioru samochodu, zastosowanie podwójnych czujników na głównych elementach układu napędowego maszyny, system predykcji zdarzeń awaryjnych, który pozwala na zapobiegawcze wykrycie ewentualnych nieprawidłowości i szybką reakcję serwisową.

Technologia opracowana w Polsce

Autorem technologii o nazwie Grand Vertical Parking, a także wykonawcą inwestycji, jest działająca na rynku od 1984 firma GRAND, specjalizująca się m.in. w precyzyjnej obróbce metalu CNC. Opracowanie tego innowacyjnego rozwiązania to wynik prowadzonych przez firmę prac badawczo-rozwojowych, a prototyp parkingu automatycznego od kilku lat służy każdego dnia jej pracownikom.