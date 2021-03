Budowa Teatru Letniego w Szczecinie wkracza w nowy etap

Jak podaje portal szczecin.eu rozpoczął się kolejny etap prac na budowie Teatru Letniego w Szczecinie. Na obiekcie montowana jest obecnie konstrukcja nowego zadaszenia. To najbardziej widowiskowy i jednocześnie najbardziej długotrwały etap robót.

REKLAMA

Teatr Letni im. H. Majdaniec w Szczecinie położony jest w południowo – zachodniej części Parku Kasprowicza. To miejsce dużych imprez plenerowych, ale i codziennych spotkań mieszkańców, które na dobre wpisało się w mapę miasta. Jego początki sięgają lat 30. ubiegłego wieku. W 1974 r. amfiteatr został gruntownie przebudowany wg projektu arch. Zbigniewa Abrahamowicza. W roku 2000 doczekał się nowego dachu oraz gruntownego remontu widowni. W grudniu 2015 roku rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na „Przebudowę i rozbudowę Teatru Letniego im. Heleny Majdaniec”. Zwycięzcą konkursu zostało biuro architektoniczne Flanagan Lawrence z Londynu.

Jak informuje portal szczecin.eu konstrukcja zadaszenia Teatru Letniego składa się z około 2500 spawanych elementów o łącznej masie ponad 400 ton. Do jej montażu wykorzystane zostaną podpory oraz rusztowanie o łącznej masie 350 ton. Rozpiętość dachu to 90x57 metrów, natomiast jego powierzchnia to ponad 4200m2. Ten etap prac potrwa około 6 miesięcy.