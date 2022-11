Budowa The Bridge w Warszawie. Co się stanie z drzewami i krzewami z placu Europejskiego?

Drzewa i krzewy z placu Europejskiego trafią do warszawskich parków. To wspólna akcja Ghelamco i Urzędu Dzielnicy Wola związana z kolejnym etapem budowy inwestycji The Bridge.

Ghelamco wspólnie z Urzędem Dzielnicy Wola rozpoczęło akcję przesadzania drzew i krzewów z części placu Europejskiego.

Do dwóch wolskich parków trafi w sumie 17 drzew i ponad 100 mkw. krzewów.

Drzewa i krzewy z placu Europejskiego wzbogacą dwa popularne stołeczne parki zlokalizowane w dzielnicy Wola – im. Edwarda Szymańskiego oraz Park Moczydło. Pierwszy z nich otrzyma łącznie 17 drzew - 9 metasekwoi oraz 8 cypryśników, a także 34 mkw. dereni. Park Moczydło zyska z kolei 75 mkw. buków.

–Jesteśmy wdzięczni władzom Warszawy i dzielnicy Wola za współpracę i zaangażowanie w całą operację przesadzania. Wszystkim nam zależy, aby ocalić jak najwięcej drzew i krzewów z placu Europejskiego, gdyż są one ogromną wartością dla miasta i jego mieszkańców. Jednocześnie chcielibyśmy, aby po zakończeniu przewidzianych inwestycji plac Europejski stał się jeszcze bardziej zielony niż pierwotnie, a sama przestrzeń pozostała co najmniej tak atrakcyjna dla warszawianek i warszawiaków, jak to miało miejsce do tej pory. Ostatecznie bilans tych działań będzie dla miasta dodatni – mówi Jarosław Zagórski, dyrektor handlowy i rozwoju Ghelamco Poland.

Akcja przesadzania drzew i krzewów związana jest z koniecznością powiększenia placu budowy inwestycji The Bridge, ponieważ wkracza ona w kolejną fazę. W październiku Ghelamco ukończyło płytę fundamentową pod wieżą i częścią garażową oraz rozpoczęło konstrukcję elementów trzonu 174-metrowego wieżowca. Po zakończeniu prac budowlanych na placu pojawią się nowe drzewa i krzewy.

fot. mat. prasowe

– Inwestor dysponuje zgodą na usunięcie tych drzew, która nakłada na niego obowiązek nasadzenia po zakończeniu inwestycji 115 drzew na terenie Woli. Dzięki przeprowadzce uda się zatrzymać w dzielnicy już rosnące drzewa, na których wzrost nie trzeba będzie czekać – mówi Robert Rafałowski, zastępca burmistrza Woli.

Obecna akcja to kontynuacja działań rozpoczętych w kwietniu 2021 roku. Wtedy to Zarząd Zieleni m.st. Warszawy wspólnie z firmą Ghelamco zorganizował spektakularną operację przesadzenia 42 metasekwoi z placu Europejskiego. Wówczas drzewa zostały przeniesione na Pole Mokotowskie, a także w kilka innych miejsc stolicy.