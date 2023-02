Budowa tramwaju na Wilanów wkracza w kolejny etap

Na budowie tramwajowej trasy na Wilanów w Warszawie trwa reorganizacja podziemnych instalacji. Inwestycja wkroczy teraz w najtrudniejszą fazę. Wykonawca będzie prowadził prace na całej trasie.

Budowa tramwaju do Wilanowa wkracza w kolejny etap – przebudowy podziemnych instalacji.

Powinna być ona realizowana kompleksowo, dlatego plac robót wydłużył się z 2,5 do 7,5 km.

Prace trwają na całej długości trasy – od ul. Puławskiej na Mokotowie przez ul. Sobieskiego i aleję Rzeczypospolitej do ul. Branickiego w Wilanowie.

Już w 2024 r. mieszkańcy Wilanowa dojadą tramwajem do centrum w 25 minut.

Po rozebraniu nawierzchni rozpocznie się przebudowa wodociągu i odwodnienia, a następnie rozpoczną się przygotowania do prac przy ciepłociągach. Będzie się to wiązało z wykonaniem głębokich wykopów i ich zabezpieczeniem. W kolejnym etapie będą przebudowane instalacje elektryczne. Te prace powinny zostać zakończone na przełomie kwietnia i maja.

W kolejnych miesiącach wykonawca skoncentruje się na przebudowie magistrali ciepłowniczej, zasilającej tę część Warszawy. Prace te można wykonywać jedynie od czerwca do sierpnia. Przebudowa ciepłociągu to jedna z największych inwestycji na trasie tramwaju do Wilanowa – nowy odcinek instalacji rozciąga na długości 2 km.