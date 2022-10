Budowa warszawskiego wieżowca The Bridge wkracza na nowy etap

Budowa The Bridge postępuje. Ukończona została płyta fundamentowa pod wieżą i częścią garażową budynku oraz rozpoczęto konstrukcję elementów trzonu wieżowca. Najnowszy projekt Ghelamco przy placu Europejskim docelowo mierzyć będzie 174 metry.

Liczący 40 pięter wieżowiec The Bridge połączony zostanie z dawną siedzibą wydawnictwa Bellona.

Przewidywany termin zakończenia budowy The Bridge to I kwartał 2025 r.

Obecnie realizowana jest konstrukcja części podziemnej The Bridge. Specjaliści z Ghelamco prace wykonują metodą podstropową. Technika ta jest jedną z bardziej skomplikowanych, ale też najbezpieczniejszych. Wykonywane i podkopywane są górne stropy, następnie niższe, aż do płyty fundamentowej wieżowca. Do jej wykonania posłużył niskoemisyjny beton Vertua®. Produkt dostarczony przez CEMEX pozwala na znaczącą redukcję emisji dwutlenku węgla w porównaniu z betonem referencyjnym, ograniczając tym samym ślad węglowy powstającego budynku.

- Budujemy najbardziej zaawansowany technologicznie i ekologiczny wieżowiec w Polsce. Potwierdzeniem tego już teraz są otrzymane w czerwcu prestiżowe certyfikaty SmartScore i WiredScore, które zdobyliśmy jako pierwsi w Europie Środkowo-Wschodniej, uzyskując najwyższą możliwą punktację. Nasz projekt połączy przyszłość z przeszłością, oferując najemcom niepowtarzalny klimat i jednocześnie najnowocześniejsze rozwiązania, jakie mogą być dostępne w biurowcu – mówi Jarosław Zagórski, dyrektor handlowy i rozwoju Ghelamco Poland.

Wieżowiec, który został zaprojektowany przez uznaną holenderską pracownię architektoniczną UNStudio, będzie posiadać najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i proekologiczne. W budynku zastosowany zostanie autorski system operacyjny Ghelamco – Signal OS, który służy do inteligentnego zarządzania obiektem. Pozwala on m.in. na zrównoważone gospodarowanie wodą i energią oraz kontrolę obróbki powietrza wraz z jego monitoringiem, aby było wolne od smogu. Elementem systemu jest aplikacja mobilna, która umożliwia m.in. poruszanie się po budynku bez karty dostępu czy rezerwację sal, biurek i miejsc parkingowych. W The Bridge zastosowane będą też specjalne rozwiązania zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusów, m.in. wirusobójcze lampy UV w windach i centralach wentylacyjnych. Ponadto w obiekcie wdrożona zostanie nowatorska technologia pozwalająca na znaczące zminimalizowanie zużycia wody.