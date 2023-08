Budowa zakończona przed czasem! Będą nowe mieszkania komunalne dla świdniczan

Blisko miesiąc wcześniej niż planowano w Świdnicy oddany do użytku zostanie nowy budynek komunalny.

W pierwszej połowie września, o prawie miesiąc wcześniej niż planowano, oddany zostanie do użytku nowy czterokondygnacyjny budynek komunalny przy ul. Świętego Brata Alberta 4 w Świdnicy.

Powstało 25 lokali mieszkalnych jedno, dwu i trzypokojowych z przynależnymi komórkami lokatorskimi. Trzy z nich przystosowane są do zamieszkania dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Przygotowano również 40 miejsc parkingowych, w tym 2 miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Powierzchnia całkowita budynku wynosi 2465,40 m2

Zapewnienie oferty nowych mieszkań dla świdniczan jest dla mnie szczególnie ważne, przyczynia się bowiem do podniesienia komfortu życia w mieście oraz bezpośrednio wpływa na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Ich budowa to zadanie samorządów. Ale bez wsparcia rządowego to niemożliwe. Świdnica korzysta w tej sferze z programów Banku Gospodarstwa Krajowego. Nie ma ważniejszej potrzeby niż zapewnienie dobrego lokum dla mieszkańców – mówi prezydent Świdnicy, Beata Moskal – Słaniewska.