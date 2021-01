Budowę tej warszawskiej inwestycji zasili w całości odnawialna energia

Pracownia nsMoonStudio zaprojektowała powstające na warszawskim Gocławiu osiedle Park Skandynawia. Oprócz skandynawskiej stylistyki, inwestycja charakteryzuje się również ekologicznymi rozwiązaniami, zastosowaniem wyłącznie nietoksycznych materiałów oraz odpowiednie ustawieniem budynków i rozplanowaniem przestrzeni osiedla tak, aby było ono efektywne energetycznie w codziennym użytkowaniu. Budowa trzeciego etapu będzie w caości zasilana energią ze źródeł odnawialnych.

Ulica Optyków, Precyzyjna, Rondo Soczewka – wszystkie te nazwy łączy historia miejsca, gdzie powstaje kolejny etap osiedla Skanska – Park Skandynawia. Deweloper konsekwentnie realizuje filozofię architektury funkcjonalnej, estetycznej i ponadczasowej, wpisanej w lokalną infrastrukturę, stawiając jednocześnie na budownictwo zrównoważone. Takie też będą dwa kolejne budynki na tym osiedlu, które powstaną zgodnie z wymogami certyfikacji BREEAM, a ich budowa będzie zasilana w całości energią ze źródeł odnawialnych.

Miejsce z historią

Chociaż osiedle Park Skandynawia doczekało się już trzeciego etapu, to historia miejsca, gdzie do 1982 roku działało Przemysłowe Centrum Optyki, nie pozostanie zapomniana. W 2019 roku Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy zdecydowało się nadać wewnętrznym ulicom osiedla nazwy, odwołujące się bezpośrednio do działalności PCO, które produkowało m.in. noktowizory, systemy obserwacyjne, przyrządy obserwacyjne i wyroby optoelektroniczne. I tak na terenie inwestycji znajduje się ulica Optyków, ulica Precyzyjna, a nawet Rondo Soczewka.

- Kolejny etap osiedla Park Skandynawia będzie oczywistą kontynuacją rozwiązań architektonicznych, charakterystycznych dla wcześniejszych inwestycji w zakresie tego projektu. Budynki trzeciego etapu będą utrzymane w jasnej, skandynawskiej kolorystyce. W każdym mieszkaniu znajdą się duże przeszklenia – stolarka otworowa wewnątrz mieszkań zostanie wykończona na biało, z kolei na zewnątrz wykończenie okien będzie stanowiła okleina drewnopodobna. Oczywiście ważnym elementem inwestycji będzie starannie zaprojektowana zieleń w częściach wspólnych – w tym nasadzenie specjalnie dobranych gatunków krzewów i drzew oraz wprowadzenie na teren osiedla elementów małej architektury - mówi Tomasz Soczawa, starszy menadżer projektów w spółce mieszkaniowej Skanska.

W trosce o środowisko

Całe osiedle jest konsekwentnie realizowane zgodnie z wytycznymi środowiskowej certyfikacji BREEAM. Dodatkowo budowa osiedla jest zasilana energią pochodzącą w całości ze źródeł odnawialnych. Warto wspomnieć, że poprzednie etapy Parku Skandynawia otrzymały już certyfikaty na poziomie „Good” - zakończony już etap 1 może pochwalić się zielonym znaczkiem BREEAM na poziomie wykonawczym, a dobiegający końca budowy etap 2 – BREEAM na poziomie projektowym, Certyfikat to gwarancja dla mieszkańców, że, że budowa osiedli została przeprowadzona według wyśrubowanych standardów – deweloper oraz generalny wykonawca stworzyli osiedle z poszanowaniem naturalnego ekosystemu, z zastosowaniem wyłącznie nietoksycznych materiałów, a projekt uwzględnił odpowiednie ustawienie budynków i rozplanowanie przestrzeni osiedla tak, aby było ono efektywne energetycznie w codziennym użytkowaniu.

Sprzedaż trzeciego etapu osiedla Park Skandynawia ruszyła we wrześniu 2020, budowa w grudniu. Projekt powstał w pracowni architektonicznej nsMoonStudio. Nad jakością wykonania inwestycji czuwa grupa Skanska – deweloper i generalny wykonawca.