Budownictwo drewniane na fali

W ciągu pięciu lat liczba budynków drewnianych w Polsce wzrosła ponad dwukrotnie. – Nawet aktualnie udział budynków drewnianych w ogóle budownictwa jest wyższy niż wskazują na to dane GUS, które m.in. nie uwzględniają wszystkich wydanych pozwoleń na budowę, a tylko budynki oddane do użytku – zauważa Tomasz Szlązak, Prezes Zarządu Polskich Domów Drewnianych S.A.

W ubiegłym roku w Polsce powstało 905 budynków w konstrukcji drewnianej. I choć nadal jest to zaledwie 1% ogółu budownictwa, od pięciu lat notowana jest stała tendencja wzrostowa. W 2015 roku liczba budynków w konstrukcji drewnianej wynosiła zaledwie 348 – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Eksperci Polskich Domów Drewnianych wskazują, że rosnąca popularność konstrukcji drewnianych to dobry znak, choć potencjał tego rynku jest znacznie większy. Każdego roku może powstawać nawet 15 tys. budynków drewnianych.

Z najnowszego raportu GUS wynika, że w 2020 roku powstało 92,2 tys. nowych budynków mieszkalnych. Pomimo pandemii, która utrudniała funkcjonowanie wielu gałęzi gospodarki, odnotowano wzrost o 7,7% w porównaniu do ubiegłego roku.

Biorąc pod uwagę rodzaj budynków i technologię ich wznoszenia w 2020 roku dominowały budynki jednorodzinne, których powstało 89,2 tys., natomiast budynków wielorodzinnych powstało 2,9 tys. Podobnie jak w latach poprzednich, prym wiodła tradycyjna technologia, którą zastosowano przy budowie 98,5% nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania. Na drugim miejscu znajdują się konstrukcje drewniane, które odpowiadają za 1% całego rynku budowlanego.

- Z naszych szacunków wynika, że udział budownictwa drewnianego w całym sektorze, w ciągu najbliższych dwóch dekad, może się zwiększyć do aż 20%. Zyska na tym nie tylko środowisko naturalne, dzięki ograniczeniu śladu węglowego, ale też mieszkańcy, którzy będą mogli żyć w zdrowych i przyjaznych mieszkaniach oraz domach. Nawet aktualnie udział budynków drewnianych w ogóle budownictwa jest wyższy niż wskazują na to dane GUS, które m.in. nie uwzględniają wszystkich wydanych pozwoleń na budowę, a tylko budynki oddane do użytku – mówi Tomasz Szlązak, Prezes Zarządu Polskich Domów Drewnianych S.A.

Budownictwo drewniane: dwukrotny wzrost w ciągu pięciu lat

W 2015 roku oddano do użytku 348 budynków w konstrukcji drewnianej oraz 351 mieszkań. Rok później ta liczba wzrosła do odpowiednio 378 budynków oraz 381 mieszkań, a w 2017 roku wyniosła 455 budynków oraz 486 mieszkań. W 2018 roku liczba budynków w konstrukcji drewnianej to 658, natomiast liczba mieszkań 674. Natomiast w 2019 roku było to 708 budynków oraz 730 mieszkań. Ubiegły rok utrwalił tendencję wzrostową. Wybudowano aż 905 budynków w konstrukcji drewnianej oraz 940 mieszkań.

- Tendencja wzrostowa w liczbie budynków w konstrukcji drewnianej, którą warto odnotować, nie zmienia jednak faktu, że procentowy udział tego typu budownictwa według danych GUS, nadal oscyluje wokół 1%. Wiemy jednak, że dzięki nowoczesnym technologiom prefabrykacji, które pozwalają budować wielokondygnacyjne budynki, zwiększymy ten udział. My zaczynamy od Łodzi i Choroszczy, gdzie powstają osiedla domów jednorodzinnych, a następnie zrealizujemy inwestycję w Środzie Śląskiej, gdzie powstanie nawet ok. 1400 mieszkań w 4-kondygnacyjnych budynkach – podsumowuje Tomasz Szlązak.