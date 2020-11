Budownictwo drewniane przenosi się do miast

Przez ostatnie 5 lat liczba konstrukcji drewnianych oddanych do użytku niemal się podwoiła. Choć w budownictwie drewnianym przoduje wieś, to coraz częściej drewniane osiedla powstają także w miastach.

Budownictwo drewniane nadal stanowi zaledwie ok. 1% całości branży w Polsce, ale przez ostatnie 5 lat liczba konstrukcji drewnianych oddanych do użytku niemal się podwoiła – z 340 w 2013 r. do 658 w 2018 r. (dane GUS).

Według Oferteo, zdecydowana większość, bo aż 68% wszystkich nieruchomości z drewna powstaje na wsi. Najwięcej w województwach małopolskim, pomorskim i zachodniopomorskim. Obecność na rynku deweloperów, takich jak Polskie Domy Drewniane, zmienia krajobraz budownictwa drewnianego. Aktualnie ekologiczne, drewniane osiedla powstają w miastach, a celem spółki jest zwiększenie udziału budownictwa drewnianego do nawet 20% w 2040 roku.

- Czas na ofensywę bezpiecznego budownictwa drewnianego w miastach. Na razie wśród Polaków pokutuje przekonanie, że dom z drewna jest raczej letniskowy niż całoroczny, stąd ich wysyp w miejscowościach wypoczynkowych. Przykład innych krajów pokazuje jednak, że budynki z drewna są uniwersalne i można je budować wszędzie. Celem naszej firmy jest wprowadzenie budownictwa drewnianego do miast. Zaczynamy od dwóch osiedli domów jednorodzinnych w Choroszczy i Łodzi. Następnie ruszamy z koncepcją architektoniczną dużej działki w Środzie Śląskiej, gdzie powstanie ponad 800 lokali – mówi Tomasz Szlązak, Prezes Zarządu Polskich Domów Drewnianych S.A.

Co siódmy dom drewniany powstaje w Małopolsce, tylko 2% na Mazowszu

Domy drewniane najczęściej są budowane w Małopolsce, gdzie w 2019 roku powstało aż 14% wszystkich tego typu budynków – wynika z danych Oferteo. Nie jest to wynik zaskakujący, gdyż dużą część tego województwa stanowią tereny górzyste, a budowa drewnianych konstrukcji ma na tym terenie długą tradycję. Na technologię drewnianą często decydowali się też mieszkańcy pomorskiego i zachodniopomorskiego (po 12% badanych), gdzie znajduje się wiele miejscowości rekreacyjnych. Na przeciwnym biegunie leżą województwa opolskie i mazowieckie, gdzie powstało jedynie po 2% budynków drewnianych. Na terenie tych dwóch województw domy drewniane oddane do użytku w 2019 można policzyć na palcach dwóch rąk.

- W krajach europejskich, takich jak sąsiadujące z nami Niemcy, udział budownictwa drewnianego przekracza 15%. U nas nadal jest to niecały 1%, co z punktu widzenia korzyści jakie daje ten rodzaj budownictwa jest zbyt niskim wynikiem. Chcemy do 2040 roku sprawić, żeby co piąty budynek powstawał z drewna. Dzięki temu przyczynimy się do ograniczenia śladu węglowego naszej branży, a mieszkańcom oddamy przyjazne i zdrowe budynki, którymi będą się mogli cieszyć przez długi czas – mówi Tomasz Szlązak, Prezes Zarządu Polskich Domów Drewnianych S.A.

Prefabrykacja przyspieszy rewolucję, bo budowa trwa cały rok. Wszystkie budynki budowane przez Polskie Domy Drewniane powstaną w oparciu o prefabrykowane konstrukcje drewniane, które są ekologiczne, zdrowe i tańsze w eksploatacji. Badani przez Oferteo.pl, którzy zdecydowali się na wybudowanie drewnianego domu, najczęściej stawiali na prostą i trwałą technologię szkieletową.

Podobnie postępuje PDD – dom lub blok w technice szkieletu drewnianego można wznieść w ekspresowym tempie dzięki posiłkowaniu się technologią prefabrykowaną. Elementy budynków są przygotowywane w hali fabrycznej – produkcja trwa niezależnie od warunków atmosferycznych i elementy powstają również zimą. Dodatkowo ten tryb pracy zapewnia dużą precyzję wykonania, która jest szczególnie ważna w technologii lekkiego szkieletu drewnianego.