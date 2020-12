Budynek Centrum Pomocy Psychologicznej w Bydgoszczy już na finiszu

Trwają ostatnie prace wykończeniowe w Centrum Pomocy Psychologicznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, nowym budynku powstającym dzięki środkom unijnym przy Wydziale Psychologii UKW na bydgoskich Wyżynach. Obiekt zostanie oddany wiosną przyszłego roku.

Trzykondygnacyjny obiekt powstaje przy ulicy Staffa w Bydgoszczy. Nowoczesny gmach o powierzchni ponad 1,7 tysięcy metrów kwadratowych został połączony z istniejącym budynkiem Wydziału Psychologii UKW parterowym łącznikiem.

Wewnątrz znajdą się sale, gabinety i laboratoria do diagnozy, terapii i obserwacji dzieci oraz ich rodzin, sale wspomagania rozwoju i terapii grupowej. Wśród nich m.in. wyposażone w specjalistyczny sprzęt sale do integracji sensorycznej, do pracy z dziećmi w poszczególnych grupach wiekowych i doświadczania świata, gabinety psychologiczne, gabinety muzyczny i terapii rodzinnej oraz laboratorium badań psychosomatycznych i pokój badań nad snem.

Zakończenie prac budowlanych, które prowadzi wyłonione w konkursie bydgoskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EBUD Przemysłówka sp. z o.o., planowane jest wiosną przyszłego roku. Jednocześnie z pracami wykończeniowymi sale będą wyposażane w nowoczesną aparaturę. W ramach projektu zagospodarowany zostanie również teren wokół budynku.

Wartość inwestycji to blisko 16 milionów złotych, z czego ponad 11 milionów stanowi dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej.