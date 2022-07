Budynek niczym meandrująca rzeka. To nowy projekt Zaha Hadid Architects

W nowoczesnym chińskim mieście Jinghe, które staje się hubem technologiczno-naukowym architekci z Zaha Hadid Architects zaprojektowali niezwykły budynek, który łączy miasto, a swoją formą nawiązuje do meandrującej rzeki.

REKLAMA

Zaha Hadid Architects zaprojektowali budynek centrum kultury i sztuki Jinghe New City Culture & Art. Centre, który powstanie w mieście Jinghe w Chinach.

Bryła budynku swoją formą nawiązuje do meandrujących dolin rzeki Jinghe, jednocześnie łącząc ze sobą różne dzielnice miasta.

Nowe Miasto Jinghe to rozwijający się hub naukowo-technologiczny położony na północ od miasta Xi’an w chińskiej prowincji Shaanxi, stający się powoli centrum dla przemysłu skupiającego się na nowych źródłach energii i materiałach, sztucznej inteligencji i lotnictwie.

Budynek łączący miasto

W tym otoczeniu powstanie centrum kultury i sztuki Jinghe New City Culture & Art. Centre, zlokalizowane w technologiczno-biznesowej dzielnicy miasta. Projekt centrum przeplata się z istniejącym planem urbanistycznym miasta, łącząc dzielnice handlowe i mieszkalne z parkami i rzeką, prowadząc jednocześnie mieszkańców do serca budynku, a przy tym zapewniając bezpośredni dostęp do zaplanowanej stacji metra.

Płynąca bryła

Bryła budynku swoją formą nawiązuje do meandrujących dolin rzeki Jinghe , a łagodnie nachylone rampy przechodzą płynnie w sieć miejskich, wzniesionych chodników. Nową biblioteka multimedialna położona na północ od alei Jinghe Avenue oraz nowy teatr sztuk performatywnych, wielofunkcyjne sale i przestrzenie wystawowe na południu łączyć będą wzniesione dziedzińce, ogrody i ścieżki, które rozchodzą się na osiem pasów ruchu położonej niżej alei.

Na nietuzinkową gmach składa się seria płynących brył, warstwa i powierzchni łączących się z dziedzińcami i krajobrazem. Odważny design to jednak nie tylko wrażenia wizualne, ale idąca za nim funkcja: projekt przez swoją formę określa bowiem położenie wewnętrznych i zewnętrznych przestrzeni kulturalnych i rekreacyjnych.

Wiele funkcji

We wnętrzach tarasy biblioteki multimedialnej wychodzą na otwarte atrium z wysokim sufitem z rozpraszającymi światło świetlikami, ta aby zapewnić różnorodne publiczne strefy czytania zarówno do indywidualnej pracy lub większych spotkań. Biblioteka przewidziana jest jako nowoczesna placówka, która integrować będzie publikacje drukowane z immersyjnymi technologiami rzeczywistości wirtualnej.

Projekt Jinghe New City Culture & Art, proj. Zaha Hadid Architects, render: Atchain

Zlokalizowany w północnej części Centrum teatr performatywny będzie mógł być dostosowywany do różnego rodzaju imprez, dając miejsce 450 osobom. Wielofunkcyjne hala, studia i przestrzenie wystawowe zaprojektowano wokół teatru, co w założeniu architektów ma sprzyjać współdzieleniu przestrzeni publicznych oraz zachęcać do interdyscyplinarnej współpracy.