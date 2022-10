Budynek ratusza czekał blisko 60 lat na dokończenie projektu. Wyzwanie podjęli Henning Larsen Architects

Ratusz w szwedzkim mieście czekał blisko 60 lat na dokończenie projektu. Wyzwanie podjęli Henning Larsen Architects we współpracy z SLA i Tyréns.

Architekci z pracowni Henning Larsen we współpracy z architektami krajobrazu SLA i inżynierami z Tyréns zaprojektowali spektakularną transformację ratusza w szwedzkim mieście Uppsala.

Pięćdziesiąt siedem lat po otwarciu ratusza w Uppsali, budynek w końcu jest w stanie spełniać swoje pierwotne przeznaczenie.

Architekci podczas prac nad projektem inspirowali się japońską filozofią i sztuką naprawy, Kintsugi i demokratycznymi wartościami.

Późnomodernistyczny projekt ratusza zaproponowany przez Erika i Tore'a Ahlsénów zakładał cztery pięciopiętrowe budynki skupione wokół centralnego dziedzińca. Trudności finansowe spowodowały jednak, że nie udało się zrealizować projektu w całości. Finałem zakończonej w 1964 roku budowy były budynki formujące kształt podobny do litery L, a przewidziany centralny dziedziniec zastąpił zwyczajny parking.

Początkowo planowano budowę czterech budynków, ale zbudowano tylko dwa. W rzeczywistości jeden z nich nie został zbudowany zgodnie z planem i miał tylko trzy piętra – wyjaśnia Per Ebbe Hansson, główny architekt projektu, Henning Larsen. – Niemniej jednak przygotowana pod spodem konstrukcja była wystarczająco mocna, aby w przyszłości kontynuować budowę – dodaje architekt.

Ta zapobiegliwość ówczesnych konstruktorów i szczegółowo przygotowanej "podstawy" pod przyszłe prace ułatwiła prace współczesnym architektów.

– Posiadanie tak dokładnie zaplanowanej podstawy do pracy i aktualizacji do dzisiejszych standardów, zarówno pod względem społecznym, jak i budowlanym, było wręcz niewiarygodne – mówi Per Ebbe Hansson.

Podróż do przeszłości

Ponieważ oryginalny plan nie został zrealizowany, ratusz w Uppsali nigdy nie zdołał pomieścić wszystkich wydziałów i urzędów miejskich. Na przestrzeni dziesięcioleci wiele z nich rozproszyło się po całym mieście. Wreszcie, w 2016 roku wybrano zespół w składzie Henning Larsen, SLA i Tyrens cele dokończenia wizji sprzed 50 lat.

Przeszklony dziedziniec z wewnętrznym budynkiem, w którym znajdują się izby rady miejskiej i sala obrad, fot. Einar Aslaksen

– Musieliśmy szukać drobnych szczegółów konstrukcji i spróbować odkryć, jaki był rzeczywisty plan: jakie było znaczenie podjętych kiedyś wyborów? Czego oczekiwano od tej przestrzeni przed laty? Następnie musieliśmy zadać sobie pytanie: jak możemy na tym budować? Jak może to wzbogacić to, co mamy do zaoferowania? To była podróż badawcza pełna odkrywania i poznawania przeszłości w sposób, którego się nie spodziewałem – kontynuuje Per Ebbe Hansson.

Ta podróż nasunęła architektom pomysł, aby w pracach nad dokończeniem projektu braci Alhsen wykorzystać japońską sztukę naprawy ceramiki złotem zwaną Kintsugi. Do połączenia oryginalnego budynku z nowym na wzór złota użyto szkła. Architekci przekształcili budynek z lat 60. w nowoczesny i energooszczędny gmach (certyfikat BREEAM-SE Excellence), który oprócz inspiracji japońską sztuką jest również silnie zakorzeniony w ideach demokracji.

– Ratusz jest fizycznym przejawem naszej demokracji w takim sensie, że łączy wybranych w wyborach urzędników i obywateli. Aby to odzwierciedlić i jednocześnie wykorzystać pierwotną wizję ratusza, zaprojektowaliśmy dziedziniec, na który mieszkańcy zapraszani są wprost do samego serca ratusza – mówi Jacob Kurek, Global Design Director, Henning Larsen.

Nowy ratusz w Uppsala nawiązuje interakcję z mieszkańcami. Architektura zaprasza ich do środka pasażem biegnącym przez stanowiący serce budynku parter. Tutaj zlokalizowane zostały usługi, takie jak kawiarnia, restauracja czy sklepy. Wewnętrzny dziedziniec o powierzchni 1500 mkw. wieńczy imponujący szklany kopułowy dach. Tutaj spotykać się mogą mieszkańcy i urzędnicy publiczni. Po środku przeszklonego dziedzińca architekci zaprojektowali mniejszy budynek w budynku, gdzie znajdują się izby rady miejskiej oraz sala zebrań.

Rozbudowany ratusz ma w tej chwili 25 tys. mkw. powierzchni. Powiększony o nowe 14 tys. mkw. wreszcie mieści wszystkie zaplanowane blisko 60 lat temu funkcje.