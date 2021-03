Budynek spod kreski JEMS Architekci ma szansę stać się ikoną okolicy

Browary Warszawskie to projekt mixed-use na Woli realizowany przez Echo Investment i zaprojektowany przez biuro JEMS Architekci. Apartamenty przy Warzelni to wizytówka tej miejskiej rewitalizacji.

Apartamenty przy Warzelni zdecydowanie wyróżniają się na tle nowoczesnej i historycznej zabudowy Browarów Warszawskich. Wznoszą się na wysokość blisko 30 m nad ulicą Krochmalną. Mieszkańcy będą mieli widok na trzy miejskie place Browarów Warszawskich: Rynek Warzelni, Dziedziniec Laboratorium oraz Plac Śniadaniowy. Obecnie Echo Investment prowadzi prace wykończeniowe w sąsiadującym z apartamentowcem budynku XIX-wiecznej Warzelni. Renowacji poddawana została fasada budynku, a w środku Robert Lewandowski i jego wspólnicy wkrótce otworzą restaurację o powierzchni ponad 1,3 tys. mkw.

– Sąsiedztwo historycznych zabudowań stało się inspiracją dla studia JEMS Architekci przy tworzeniu spektakularnej fasady Apartamentów. Przyjęte rozwiązania i szlachetne materiały są ukłonem w stronę historii tego miejsca. W projekcie wykorzystane zostały panele w kolorze miedzianym, które idealnie współgrają z sąsiadującymi budynkami Browarów Warszawskich. Co ciekawe, dzięki zastosowaniu ruchomych elementów fasada będzie mogła ciągle zmieniać swój kształt, zgodnie z upodobaniem właścicieli mieszkań – tłumaczy Dawid Wrona, dyrektor sprzedaży mieszkań w Echo Investment.

Luksusowe apartamenty w sąsiedztwie zabytków

Ekskluzywne apartamenty, powstające w sąsiedztwie zabytkowej XIX-wiecznej Warzelni oraz Laboratorium, mają już pierwszych mieszkańców. Do budynku wchodzi się od ulicy Krochmalnej, gdzie znajdują się reprezentacyjne hole oraz elegancka recepcja ze strefą wypoczynku. Do dyspozycji mieszkańców dostępny będzie concierge. Penthouse'y położone na dwóch najwyższych kondygnacjach budynku to kwintesencja stylu i jakości Apartamentów przy Warzelni. To doskonale zaprojektowane, przemyślane w każdym szczególe luksusowe przestrzenie. Elastyczne pod względem dopasowania do upodobań mieszkańców, ale bezkompromisowe w kwestii jakości wykonania.

– Apartamenty przy Warzelni to nowa ikona Browarów Warszawskich i luksusowa część naszego miastotwórczego projektu na Woli. Elegancja, prestiż, komfort to słowa które najlepiej oddają przestrzeń, którą przygotowaliśmy dla najbardziej wymagających klientów. Niezależnie od tego, czy mają być przytulnym domem, czy pied-à-terre, apartamenty w Browarach Warszawskich oferują wyjątkowy standard życia z widokami na świetnie zrealizowany kwartał miasta – mówi Dawid Wrona.