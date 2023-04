Budynek Studio B w Warszawie wyższy już nie będzie

Powstający w Warszawie budynek B zaprojektowanego przez pracownie Arrow Architects i Grupa 5 Architekci kompleksu Studio osiągnął docelową wysokość.

Budynek B kompleksu Studio, realizowanego przez Skanska przy ulicy Prostej w Warszawie, osiągnął docelową wysokość – 55 metrów.

Pracownicy Studia mają do dyspozycji tarasy. W ramach inwestycji powstanie też zielony, otwarty plac​ z małą architekturą.

Autorami projektu Studia są duńska pracownia Arrow Architects oraz polska Grupa 5 Architekci.

Budynek ma zostać oddany do użytku w sierpniu 2023 roku.

Budynek B kompleksu Studio, realizowanego przez Skanska przy ulicy Prostej w Warszawie, osiągnął docelową wysokość – 55 metrów. To oznacza, że prace konstrukcyjne przy tym etapie inwestycji zakończyły się. Oddanie budynku do użytkowania zaplanowane jest na koniec sierpnia 2023 roku. Studio B dostarczy na warszawski rynek 16 400 mkw. powierzchni biurowej.

Budowa I fazy kompleksu biurowego Studio, zlokalizowanego pomiędzy stacjami metra Rondo ONZ i Rondo Daszyńskiego, ruszyła w sierpniu 2021 roku.

Od tego momentu na świecie i w Europie wydarzyło się naprawdę wiele. To był wymagający czas dla rynku biurowego oraz okres kształtowania się nowej rzeczywistości, jeśli chodzi o model pracy. Tym bardziej cieszy nas fakt, że naszą najnowszą warszawską inwestycję realizujemy zgodnie z harmonogramem i że już wkrótce zapewnimy najemcom powierzchnie w pełni odpowiadające potrzebom dzisiejszego rynku – mówi Bartosz Dorsz, menadżer projektu w spółce biurowej Skanska w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Komfort pracy priorytetem

Najemcy Studia B skorzystają ze zrównoważonych przestrzeni, przystosowanych do różnych form pracy, ułatwiających zarówno działanie w zespole, jak i pracę w ciszy. Ta będzie niezwykle komfortowa, a to dzięki nawilżaczom powietrza, klimatyzacji opartej o belki chłodzące czy innowacyjnemu oświetleniu LED z systemem kontroli światła dziennego. W budynku będzie wykorzystywana tzw. woda szara, czyli nienadająca się do spożycia, ale którą można wykorzystać np. do spłukiwania toalet.

Pracownicy Studia mają do dyspozycji tarasy - przestrzeń nie tylko do relaksu, ale również organizacji firmowych eventów. W ramach inwestycji powstanie też zielony, otwarty plac​ z małą architekturą.

Na atrakcyjność Studia dla inwestorów wpływa lokalizacja inwestycji. Kompleks budowany jest między dwiema liniami metra – Rondem ONZ i Rondem Daszyńskiego. W pobliżu znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe, dzięki czemu można łatwo do niego dotrzeć z różnych części stolicy. Wystarczy 15 minut spacerem, aby dostać się stąd do dworca Warszawa Centralna.

Gości i pracowników Studia przywita charakterystyczne dla budynków Skanska skandynawskie lobby. Z kolei na zewnątrz pojawią się rozpoznawalne elementy konstrukcji w formie litery X. Autorami projektu Studia są duńska pracownia Arrow Architects oraz polska Grupa 5 Architekci.