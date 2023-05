Budynek Uniwersytetu Wrocławskiego po wielkim remoncie

Barokowy budynek Katedry Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego przeszedł gruntowny remont. Inwestycja, która pochłonęła ponad 15 mln złotych trwała 5 lat.

Barokowy budynek pod adresem ul. Kuźnicza 35, stojący przy gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego i zwrócony fasadą w stronę placu Uniwersyteckiego, współcześnie jest znany jako siedziba Katedry Antropologii UWr i Muzeum Człowieka. W kwietniu 2023 roku zakończył się jego remont kapitalny, poprowadzony pod nadzorem konserwatora zabytków i wykonany z należytą starannością. Po pieczołowitej restauracji to architektoniczne dzieło sztuki jest powodem do dumy.

— To nasza perełka, o którą zadbaliśmy z wielką dokładnością. Budynek jest dopracowany w każdym szczególe, o czym świadczy chociażby to, że kolor elewacji był dobierany miesiącami, tak aby upodobnił się do przedwojennego — przyznaje Damian Mroczyński, zastępca dyrektora generalnego ds. rozwoju i utrzymania majątku UWr. — Zachowaliśmy niemal wszystkie elementy historyczne, a szczególnie zależało nam na tym, aby jak najmniej ingerować w oryginalny układ i porządek architektoniczny — dodaje.