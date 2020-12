Budynek Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej ma superenergooszczędną iluminację

Zaledwie 1 kW - tyle maksymalnie wynosi łączna moc iluminacji nowego budynku Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. Zaprojektowany przez Sławomira Rosolskiego obiekt zaskakuje nie tylko prostą bryłą i oszczędną formą budynku, ale też podejściem do kwestii oświetlenia zewnętrznego pod względem estetyki i energooszczędności.

Budynek Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej powstał na terenie Kampusu Piotrowo, w pobliżu Warty. Inwestycja kosztowała 71 mln złotych. Jego proporcje były inspirowane greckim Partenonem. Projektowi od początku przyświecało bardzo proekologiczne podejście. W efekcie powstał jeden z najnowocześniejszych i energooszczędnych obiektów w Europie. Dzięki zastosowanym pompom ciepła i ogniwom fotowoltaicznym energia jest tu czerpana ze słońca oraz z ziemi. Niemal zeroenergetyczny budynek przewyższa w tym zakresie najnowsze wytyczne Unii Europejskiej. Maksymalna energooszczędność była też głównym założeniem architekta w zakresie iluminacji zewnętrznej - cały system, złożony z dwóch instalacji nie mógł przekroczyć 1 kW. Realizację powierzono polskiemu producentowi lamp i kompleksowych systemów oświetleniowych - firmie Lena Lighting.

– Przy projektowaniu iluminacji zewnętrznej chciałem z jednej strony nadać budynkowi unikalny charakter, a z drugiej w harmonijny sposób podkreślić piękno otoczenia. Sądzę, że udało się to osiągnąć - instalacja na dachu, roztaczająca światło o barwie indygo wpływa na postrzeganie całej bryły i jest swego rodzaju identyfikacją obiektu, ale rzuca też delikatną poświatę na rzekę i pobliską zieleń – mówi Sławomir Rosolski. – Szukaliśmy wykonawcy, który sprosta naszym wymaganiom pod względem wizji i jakości, a przy tym spełni nasze najważniejsze założenie w zakresie minimalnego poboru mocy instalacji. Przypomnę, że włączenie całej iluminacji zewnętrznej pobiera tyle mocy, ile użycie tostera, czy suszarki do włosów w naszych domach – dodaje architekt.

– Realizacja dla Politechniki Poznańskiej i to w dodatku dotycząca budynku Wydziału Architektury, była dla nas bardzo ciekawym wyzwaniem. Energooszczędność jest obecnie jednym z kluczowych parametrów, na które zwracają uwagę inwestorzy. Jednak aż tak wysokie wymagania w tym zakresie nie zdarzają się często. Uzyskanie tak niskiego poboru mocy było możliwe dzięki wykorzystaniu bardzo wydajnych opraw ze zintegrowanym panelem LED, wykonanym z płytki PCB na podkładzie z aluminium. Dowodem na to, że udało się zrealizować ambitne założenia, jest licznik zamontowany w rozdzielnicy, którego wskazanie wynosi 0,99 kW – mówi Marzena Lesińska, pełnomocnik Zarządu Lena Lighting.

Realizacja projektu składała się z dwóch instalacji. Do pierwszej wykorzystano oprawy zewnętrzne montowane na słupach o szczelności IP66 z trwałością źródeł na poziomie 112 tys. godzin. W sumie 16 lamp z indywidualnie dopasowanym kątem świecenia każdej z opraw. Moc maksymalna każdej oprawy to 24,4 W, a strumień światła wynosi 3750 lm – daje to wydajność na bardzo wysokim poziomie 154 lm/W, która była przy tym projekcie tak ważna.