Budynek z mieszkaniami na wynajem w niewielkich Zbrosławicach. To projekt gliwickiej pracowni

Przy jednej z głównych ulic Zbrosławic na Górnym Śląsku powstanie charakterystyczny budynek z mieszkaniami na wynajem. Za projekt odpowiada pracownia exexe z Gliwic.

W Zbrosławicach w województwie śląskim ma powstać trzykondygnacyjny budynek z 12 mieszkaniami na wynajem.

Projekt powstał w pracowni exexe.

Zaprojektowany przez pracownię exexe budynek wielorodzinny z mieszkaniami na wynajem na Górnym Śląsku stanowi przykład prostej, ponadczasowej architektury o lokalnej skali. W parterze przewidziano miejsce na usługi dostępne z ulicy, a na dwóch kondygnacjach mieszkalnych zlokalizowano 8 mieszkań trzypokojowych i 4 kawalerki.

Trzykondygnacyjny budynek mieszkalny zaprojektowano jako kontynuację istniejącej tkanki urbanistycznej, sytuowany równolegle do głównej ulicy, w nawiązaniu do istniejącego budynku wielorodzinnego na sąsiedniej działce. Obiekt ma nawiązywać do sąsiada również skalą i geometrią dachu.

Parter budynku tworzą głównie lokale usługowe z elastyczną możliwością wydzielenia maksymalnie 6 odrębnych lokali lub aranżacji większej przestrzeni komercyjnej. Część mieszkalna, zlokalizowana na kondygnacjach + 1 i +2 zorganizowana jest wokół dwóch niezależnych klatek schodowych. Powtarzalny układ kondygnacji tworzą dwa typy mieszkań: jedno- i trzypokojowe, razem 12 sztuk. Mieszkania posiadają salony z aneksami kuchennymi otwierające się szerokim przeszkleniem w kierunku ul. Wolności. Z uwagi na nasłonecznienie mieszkań w częściach dziennych, elewacja budynku otrzymała ciekawą tektonikę, polegającą na regularnych odgięciach fragmentów ścian w kierunku południowym.

Istotnym aspektem, mającym wpływ na sposób kształtowania głównej elewacji projektowanego budynku, jest kwestia zapewnienia odpowiednich warunków nasłonecznienia w pomieszczeniach mieszkalnych. Z uwagi na zachowanie kierunku zabudowy sąsiedniej, jak również decyzję o umieszczeniu części dziennych budynku od strony głównej ulicy, w mieszkaniach powstaje deficyt wymaganego czasu nasłonecznienia. Jako środek zaradczy zaproponowano modyfikację prostego kształtu elewacji północno-zachodniej, polegającą na załamaniu linii elewacji w ramach każdego mieszkania, odchylając ścianę z oknem w kierunku południowym, tym samym poprawiając warunki nasłonecznienia części dziennych mieszkań i zapewniając większą prywatność mieszkańcom.

Układ elewacji budynku porządkują pasy okalające bryłę; węższe pasy, kryjące stropy i parapety proponuje się z jednolitego materiału cementowego lub prefabrykatów betonowych, natomiast szersze pasy o fakturze pionowych pasów w kolorze oliwki, planuje się z drewna lub lameli metalowych – aluminiowych bądź stalowych. Całość dopełniają elementy w średnim odcieniu szarości tj. pas nad wejściami z przeznaczeniem na umieszczenie podświetlanych logotypów oraz stolarka okienna i drzwiowa.

Wnętrza mieszkań ukazywać mają strukturę budynku poprzez ujawnienie prefabrykatu stropu żelbetowego w sufitach oraz uwidocznienie bloczków w ścianach wewnętrznych. Wokół okna doświetlającego część dzienną planuje się wykonanie zabudowy w postaci fornirowanej ramy ukrywającej montaż okien oraz tworzącej niski parapet.